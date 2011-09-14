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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۰۱

نفرات برتر جایزه بزرگ معلولان مشخص شدند

نفرات برتر جایزه بزرگ معلولان مشخص شدند

پرتابگران برتر رقابت های دو و میدانی جایزه بزرگ معلولان مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، نفرات برتر رقابت های دو و میدانی جایزه بزرگ معلولان که صبح چهارشنبه در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد، معرفی شدند.

جلال خاکز ادیه که به عنوان قهرمانی این مسابقات رسید یک میلیون تومان برنده شد و علی نادری به عنوان دهمین نفر، صدهزار تومان دریافت کرد.

نفرات برتر جایزه بزرگ مردان در رشته های پرتابی به شرح زیر است:
1- جلال خاکزادیه  از آذربایجان شرقی با 1110 امتیاز
2- محمد یاری از تهران با 1031 امتیاز
3- جلیل باقری از اردبیل با 1017 امتیاز
4- سلمان آب باریکی از تهران با 1005 امتیاز
5- محمد الوان پور از فارس با 982 امتیاز
6- کامران شکری از لرستان با 967 امتیاز
7- رسول میرشکاری از فارس با 961 امتیاز
8- جواد حردانی از خوزستان با 959 امتیاز
9- عبدالرضا جوکار از خوزستان با 956 امتیاز
10- علی نادری از اصفهان با 947 امتیاز

نفرات برتر جایزه بزرگ بانوان در رشته های پرتابی به شرح زیر است:
1- فاطمه منتظری از تهران با 851 امتیاز
2- اعظم خدایاری از زنجان با 806 امتیاز
3- مرضیه صدقی از آذربایجان شرقی با 787 امتیاز
4- اعظم محمدی از بوشهر با 740 امتیاز

کد مطلب 1407898

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