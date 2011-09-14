صندوقهای کشاورزی در سطح کشور 910 میلیارد تومان تسهیلات ارائه دادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم رضوی ظهر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان افزود: در حال حاضر حدود چهار هزار و 500 تشکل تحت پوشش این صندوقها است و این در حالی است که هماکنون 42 صندوق در کشور وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه در سالجاری مقرر شده 26 صندوق در کشور ایجاد شود، تصریح کرد: مقرر شده است که تا پایان برنامه پنجم توسعه 376 صندوق جدید ایجاد شود و بیش از سه هزار میلیارد تومان سرمایه این صندوقها تا پایان برنامه پنجم توسعه خواهد بود.
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایهگذاری در بخش کشاورزی، گفت: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، بستر بزرگی در راستای استفاده و بهره بردن متولیان امر است و معتقدیم متولیان امر از صندوق حمایت توسعه کشاورزی استفاده کنند.
رضوی با اشاره به اینکه صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی از یک حالت بسیار ساده و ابتدایی کار خود را آغاز کردند، افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر این صندوقها فعالیتهای بزرگ و پیچیدهای انجام میدهند، باید متناسب با ظرفیتهای جدید خود را در ابعاد مختلف تجهیز کنند.
وجود ساختمانی مجهز را از نیازهای صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: در حال حاضر زنجان جزو اولین استانهایی است که ساختمان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی در آن به افتتاح میرسد.
رضوی با تأکید بر اینکه مدیران و متولیان امر باید از این بستر بزرگ قانونی، نهایت استفاده را داشته باشند، تصریح کرد: تجربه نشان داده است که هیچ کاری در حوزه کشاورزی وجود ندارد که در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی صورت پذیرد.
وی با بیان اینکه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز میتواند با در نظر گرفتن تمهیداتی، بهترین استفاده را از ظرفیت این صندوق کنند، ادامه داد: ایجاد صندوقهای شهرستانی نیز نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
رضوی با یادآوری اینکه برقراری ارتباط با آحاد تولیدکننده در صندوقهای حمایت از توسعه بخش کشاورزی استانها از طریق تشکلها صورت میگیرد گفت: متأسفانه هنوز موفق به ارتباط مستقیم با آحاد تولیدکنندگان نشدهایم و با توجه به اینکه ایجاد صندوقهای شهرستانی نیز برطبق نیاز و درخواست مردم صورت میگیرد و اجباری به تشکیل آنها نیست، لذا اصرار داریم که یک فعالیت و نهاد مردمی شکل گیرد.
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