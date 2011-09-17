چادر نباید پوشش زنان متهم باشد

زهرا سجادی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر این که نباید چادر به عنوان پوشش زنان زندانی استفاده شود گفت: باید پوشش خاصی برای زنان زندانی تعریف شود تا افراد در جامعه دچار بدبینی در خصوص چادر نشوند.

وی با بیان اینکه این مساله می تواند باعث از بین رفتن حرمت چادر در جامعه شود گفت: بهتر است در جامعه لباس فرم مناسبی برای زنان زندانی در نظر گرفته شود تا همه افراد این قشر را با این فرم بشناسند و در رسانه ها هم از همین پوشش استفاده کنند، مانند لباس هایی که برای زندانیان مرد در نظر گرفته شد و در فیلم ها نیز زاندانیان را با همین فرم می شناسند.

سجادی تصریح کرد: اگر زنی دچار خطایی مانند قتل یا دزدی شد اما پوشش وی چادر بود نباید زندان او را از پوشش خود جدا کند و باید حقوق شهروندی همه در این مورد حفظ شود.