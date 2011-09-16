رهبران دینی آمریکا اهمیت آزادی دینی را متذکر شدند

در آستانه دهمین سالگرد حملات یازدهم سپتامبر، گروهی از رهبران دینی برای یادبود قربانیان، تقویت وحدت بین دینی و صحبت درباره دفاع از آزادی دینی گردهم جمع شدند. گردهمایی رهبران دینی از سوی ائتلافی از 26 گروه دینی برگزار شد.

ائتلافی که یک سال پیش در پاسخ به افزایش احساسات ضد اسلامی تشکیل شد. چرا که تعصبها و تبعیضها علیه مسلمانان آمریکا از یک سال گذشته برسر ساخت مرکز اسلامی و مسجد بزرگ نیویورک، نزدیک محل انفجارهای یازدهم سپتامبر افزایش یافت و عملی شدن تهدیدهای یک کشیش نمای آمریکایی برای سوزندان قرآن و هتک حرمت کتاب مقدس مسلمانان به اوج خود رسید.

رهبران دینی از جوامع مسلمان، مسیحی، یهودی و سیک در مراسم مشترکی در محل کلیسای مشایخی نیویورک گردهم آمدند.

این جلسه با یادبود خانواده های قربانیان مسلمان حملات یازدهم سپتامبر به ویژه زوج مسلمانی که به عنوان تنها زوج متأهل جان خود را در این حملات از دست داده بودند، برگزار شد.

رهبران ادیان مختلف در این نشست از تمام تلاشهایی که در سراسر آمریکا برای ترویج درک بین ادیان صورت می گیرد را مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند.

رهبران دینی همچنین از اجرای پروژه فرزندان ابراهیم در آرلینگتون هایتس تقدیر کردند. پروژه ای که نوجوانان و جوانان جوامع سه دین اسلام، مسیحیت و یهودیت را برای بحث و گفتگو درباره سنتهای دینی خود گردهم جمع کرده است.

در بیانیه مشترک این همایش آمده است: سیاستهای هراس محور و تبعیض علیه مسلمانان آمریکایی و افرادی که ظاهری شبیه مسلمانان دارند بی احترامی به یاد افرادی است که جان خود را در حملات یازدهم سپتامبر از دست دادند و از سوی دیگر این رویکردها ارزشهای انسانی ما را از بین می برد.



پاپ برای خانواده‌های قربانیان یازدهم سپتامبر نامه نوشت

پاپ بندیکت شانزدهم رهبر کاتولیکهای جهان به مناسبت دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر نامه‌ای خطاب به خانواده قربانیان این حملات ارسال و تروریسم را محکوم کرد.

این نامه خطاب به اسقف اعظم نیویورک و رئیس کنفرانس اسقفهای کاتولیک ایالات متحده به تاریخ 11 سپتامبر نوشته شده و از سوی دفتر اسقف اعظم تیموتی اسقف اعظم نیویورک منتشر شده است.

در نامه پاپ آمده است: در این روز برای افرادی که در حملات یازدهم سپتامبر جان خود را از دست داده اند دعا می کنم، چرا که بسیاری از افراد بیگناه جان خود را در حمله به مرکز تجارت جهانی واشنگتن و پنسیلوانیا جان خود را از دست دادند. حملاتی که با توجیه دین و نام خداوند انجام شده است اما بار دیگر باید این امر مورد تأکید قرار گیرد که تروریسم را تحت هیچ شرایطی نمی توان توجیه کرد.

رهبر کاتولیکها همچنین یادآور شده است که برای تعهد به عدالت در جهان و انسجام فرهنگ جهانی و رهایی دنیا از اقدامات خشونت آمیز دعا می کند تا شرایط صلح و رفاه فراهم شده و آینده ای روشن تر ساخته شود.

تمرکز نیایشهای پیروان ادیان در سالگرد یازدهم سپتامبر بر همبستگی

پیروان ادیان مختلف در سراسر ایالات متحده تمام فعالیتهای خود را طی روزهای منتهی به یازدهم سپتامبر به دهمین سالگرد این رویداد معطوف کرده و با استفاده از راهنمایی های رهبران معنوی خود این روز نمادین را در فعالیتها و مراسم نیایشی خود محور قرار داده‌اند.

رهبران دینی آمریکا از پیروان خود خواسته اند در روزهای منتهی به یازدهم سپتامبر و در مراسم یازدهم سپتامبر بر بخشایش، همزیستی با پیروان ادیان دیگر و وحدت به عنوان مردم یک کشور تمرکز کنند و از سوی دیگر ضرورت گرامیداشت یاد سه هزار نفری که جان خود را در این حملات از دست داده را متذکر می شوند.

کلیسای جامع سنت اینوسنت ویژه پیروان کلیسای ارتدکس روسیه در آلاسکا قرار است فردا یازدهم سپتامبر مراسم ویژه گرامی داشت یاد قربانیان برگزار کند. کلیسای متودیست پارک هیل در دنور نیز مراسم ویژه ای به نشانه همبستگی تحت عنوان "پیوند انسانی محبت" برگزار خواهد کرد.

اعضای 30 یا 40 نفری کلیسای مسیحی انجیلی که 10 سال پیش در دنور وجود نداشت نیز در برگزاری یک مراسم ویژه به عنوان دهمین سالگرد یازدهم سپتامبر با دیگر اماکن مذهبی سهیم می شود.

نانسی ریکس کشیش کمکی کلیسای رستوریشن اظهار داشت: یازدهم سپتامبر عاملی برای همبستگی همه ما بود و نهادهای دینی اکنون می توانند با تقویت این حس همبستگی در افراد شرایطی بهتر از قبل فراهم کنند.

در شهر نیویورک سالگرد حملات یازدهم سپتامبر در بسیاری از مساجد، کلیساها و کنیسه ها برگزار می شود. منطقه سراسقفی نیویورک از کشیشان خود خواسته در نیایشهای خود محور بخشایش را مدنظر داشته باشند.

کشیش کوین مدیگان از کلیسای کاتولیک سنت پیتر که اندکی با محل انفجارهای یازدهم سپتامبر در منهتن فاصله دارد اظهار داشت: از پیروان این کلیسا می خواهم به واقع در معنای واژه بخشایش تعمل کنند، البته هیچ واژه ای نمی تواند این حملات را توجیه کند اما یکی از نخستین گامهای بخشایش تعمق درونی است. ما باید بررسی کنیم تا مشخص شود تا چه میزان مسئولیتی را می توانیم متقبل شویم.

شب گذشته نیز کلیسای ترینیتی در چند قدیمی منطقه صفر ( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر) برنامه ویژه ای ترتیب داده است. آن مالونه از مسئولان این کلیسا گفت: یادآوری صرف کافی نیست، باید عشق را به یاد بیاوریم.

در مرکز فرهنگی اسلامی نیویورک نیز روز جمعه شمسی علی امام جماعتی این مرکز از صدها مسلمانی که در مسجد بزرگ منهتن گردهم جمع شده بودند خواست سفیران دین خود باشند و هموطنان آمریکایی خود را به مثابه همسایه تلقی کنند.

وی اظهار داشت که در طول روزهای شنبه و یکشنبه که مسلمانان برای نمازهای جماعت در این مسجد حضور می یابند به قدری این پیام را تکرار می کند که مسلمانان با آن عجین شوند، چرا که آنها باید دین خود را به خوبی به جامعه نشان دهند و این امر با سهیم شدن در جریان اصلی جامعه میسر می شود.



تبلیغ تلفن همراه با تصویر حضرت مسیح در بریتانیا ممنوع شد

سازمان نظارت بر استانداردهای تبلیغات در بریتانیا از ادامه تبلیغات یک شرکت فروش تلفن همراه که مسیح را درحال چشمک زدن و بالاگرفتن دست خود به نشانه تأیید نشان می‌داد جلوگیری و آن را ممنوع اعلام کرد.

سازمان نظارت بر استانداردهای تبلیغات بریتانیا اظهار داشت که تبلیغات شرکت فروش تلفنهای همراه " Phones 4U " اهانت به دین مسیحیت بوده و دیگر نباید مورد استفاده قرار گیرد. این تصمیم در پی دریافت 98 شکایت درباره آگهی اتخاذ شده است.

این شرکت نیز اعلام کرده که هدف از استفاده چنین تصویری در تبلیغات، اهانت نبوده بلکه قصد داشته یک روحیه مثبت و معاصر از مسیحیت را به نمایش بگذارد.

این آگهی در ماه آوریل درست پیش از عید پاک در معابر عمومی بریتانیا ظاهر شد. سازمان نظارت بر استاندارد آگهی ها اعلام کرد که شکایتها به تصویر مسیح و قلب مقدس، استفاده از واژه معجزه آسا برای توصیف تجارت تلفن همراه و این حقیقت که این آگهی در هفته ای که مسیحیان از آن با عنوان هفته رنج مسیح یاد می کنند ظاهر شده، اشاره کرده اند.

این شرکت نیز اعلام کرده درنظر دارد آگهی خود را پایین کشیده و برای تمام افرادی که شکایت کرده اند نامه عذرخواهی ارسال می کند.

واتیکان حل اختلافات کلیسای ارتدکس و کاتولیک را درنظر بگیرد

یک عضو ارشد کلیسای ارتدکس روسیه از واتیکان خواست گامهای بیشتری برای حل مناقشات میان دو کلیسای ارتدکس و کاتولیک بردارد تا شرایط دیدار پاپ بندیکت شانزدهم و پاتریاک روسیه فراهم شود.

متروپولتین ( اسقف اعظم) هیلاریون از مقامات کلیسای ارتدکس روسیه طی گفتگوی مشروحی با رویترز از واتیکان خواست نشانه هایی از آمادگی برای حل مناقشات میان کاتولیکها و ارتدکسها نشان دهد تا مناقشات دو کلیسا که طی یک دهه گذشته مانعی برای دیدار دو رهبر دینی بوده است برداشته شود.

دیدار بی سابقه میان بندیکت شانزدهم و پاتریاک کریل می تواند شکاف یک هزار ساله میان شاخه های غربی و شرقی مسیحیت را بهبود بخشد. شکافی که پس از اختلاف بزرگ سال 1054 در دین مسیحیت به وجود آمد. از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه 1990 کلیسای ارتدکس روسیه کاتولیکها را متهم کرد که از آزادیهای خود برای فعالیتهای تبشیری در مناطق ارتدکس سوء استفاده کرده است، اتهامی که واتیکان آن را تکذیب می کند.

هیلاریون که به عنوان رئیس دپارتمان روابط خارجی کلیسای ارتدکس با 165 میلیون عضو فعالیت می کند و یکی از معاونان نزدیک پاتریاک کریل است گفت: تا کنون اقدامات چندانی برای حل این مشکل انجام نشده است. تا زمانی که چنین مشکلاتی حل نشود دیدار میان این دو رهبر دینی میسر خواهد شد.

پاپ به جرم علیه بشریت متهم شد

یک گروه بین‌المللی برای حمایت از قربانیانی که توسط کشیشهای کاتولیک مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند اعلام کرد که از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته پاپ بندیکت شانزدهم را برای جرم علیه بشریت مورد تعقیب قانونی قرار دهد.

شبکه نجات یافتنگان افرادی که توسط کشیشها مورد سوء استفاده قرار گرفتند اعلام کرد شکایتی به دیوان بین المللی کیفری ارائه کرده و طی آن خواستار انجام اقدامات قانونی علیه پاپ برای مسئولیت مستقیم جرم علیه بشریت در رابطه با تجاوزات و سوء استفاده های جنسی سراسر دنیا توسط کشیشهای کاتولیک علیه کودکان شده است.

کارشناسان حقوق بین المللی اظهار می دارند که این پرونده به موفقیت چندانی نخواهد رسید، چرا که دادستان دیوان بین المللی کیفری تنها در شرایطی تحیقات خود را آغاز می کند که شورای امنیت سازمان ملل از آنها بخواهد. از سوی دیگر دیوان بین المللی کیفری به جرایم می پردازد نه افراد.

این درحالی است که در بیانیه این نهاد بین المللی آمده است که تجاوز، خشونت جنسی و شکنجه از مصادیق جرم علیه بشریت هستند. دیوان تنها برای رسیدگی به جرایم اشخاص حقیقی بالای 18 سال صلاحیت دارد و سمت رسمی افراد متهم تأثیری در صلاحیت آن ندارد. در واقع اگر مصونیتی، چه در قوانین داخلی و چه در قوانین بین‌المللی به افراد داده شده باشد، مانع از رسیدگی دیوان نیست.

شبکه نجات یافتنگان افرادی که توسط کشیشها مورد سوء استفاده قرار گرفتند نیز اعلام کرده که براساس این معیار افرادی از بلژیک، آلمان، هند و آمریکا به لاهه سفر کرده اند تا از دادستانها بخواهد تحقیقات خود را در رابطه با رهبر کلیسای کاتولیک آغاز کنند.

همایش بین ادیان دوحه در دانشگاه سارایوو برگزار می‎شود

مرکز بین‌المللی گفتگوی بین ‎ادیان دوحه درنظر دارد نخستین ماه گفتگو بین ادیان خود را آوریل سال آینده ( بهار 1391) در بوسنی برگزار کند.

همایش مرکز بین المللی گفتگوی بین ادیان دوجه با هدف آماده کردن دانشجویان برای گفتگوهای بین دینی و برقراری پلهای ارتباطی میان این مرکز و منطقه بالکان برگزار می شود. این همایش با همکاری دانشگاه سارایوو برگزار می شود.

در سفر هیئتی از مرکز بین المللی گفتگوی بین ادیان دوحه به بوسنی یادداشت تفاهمی میان این مرکز و دانشگاه سارایوو امضا شده است تا همایشها، سمینارها، کارگاه ها و کارهای تحقیقات میان این دو نهاد برگزار شده و تجربه ها در عرصه گفتگوی بین ادیان توسعه یابد.

مرکز بین المللی گفتگوی بین ادیان دوحه باهدف گسترش فرهنگ گفتگو، همزیستی مسالمت آمیز بشریت و پذیرش دیگران فعالیت می کند.