به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم‌های "به سلامت بانو" به تهیه‌کنندگی عباس رافعی، "ساعت به وقت صفر" به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا جوانمرد، "تلفن همراه" به تهیه‌کنندگی بهروز خوش رزم، نویسندگی فروغ فروهیده و کارگردانی شاهرخ دولکو، "مرد و عروسک" به تهیه‌کنندگی حسین قره تپه‌ای، نویسندگی مهدی سجاده‌چی و کارگردانی محمد مهدی عسگرپور تهیه می‌شوند.

"گنجینه آرتمیس" به تهیه‌کنندگی حسن عباسی و کارگردانی جواد مزد آبادی و همچنین فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" به تهیه‌کنندگی محمدرضا خجسته ریگی، با طی شدن مراحل پیش تولید وارد فاز تصویربرداری می‌شوند.