  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۱۱

شش تله فیلم در شبکه یک کلید می‌خورد

شش تله فیلم در شبکه یک کلید می‌خورد

شش فیلم تلویزیونی جدید محصول گروه فیلم‌های تلویزیونی شبکه یک سیما به زودی کلید می‌خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تله فیلم‌های "به سلامت بانو" به تهیه‌کنندگی عباس رافعی، "ساعت به وقت صفر" به تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا جوانمرد، "تلفن همراه" به تهیه‌کنندگی بهروز خوش رزم، نویسندگی فروغ فروهیده و کارگردانی شاهرخ دولکو، "مرد و عروسک" به تهیه‌کنندگی حسین قره تپه‌ای، نویسندگی مهدی سجاده‌چی و کارگردانی محمد مهدی عسگرپور تهیه می‌شوند.

"گنجینه آرتمیس" به تهیه‌کنندگی حسن عباسی و کارگردانی جواد مزد آبادی و همچنین فیلم تلویزیونی "جنون دو نفره" به تهیه‌کنندگی محمدرضا خجسته ریگی، با طی شدن مراحل پیش تولید وارد فاز تصویربرداری می‌شوند.

کد مطلب 1407912

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها