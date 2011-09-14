به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های فصل جدید فوتبال لیگ بر‌تر باشگاه‌های استان قم بعد از مسابقات رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، با برنامه ریزی هیئت فوتبال استان قم و سازمان لیگ این هیئت، از امروز با برگزاری سه مسابقه آغاز شد تا حرارت رقابت‌های لیگ بر‌تر باردیگر علاقه‌مندان به این رشته ورزشی در قم را جذب کند.



در آغاز دیدارهای هفته نخست فصل جدید رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم، سه مسابقه در مجموعه ورزشی تختی شهر مقدس قم برگزار شد که طی آن شش تیم از جمع هشت تیم شرکت‌کننده در لیگ در برابر یکدیگر به میدان رفتند.



در سه بازی برگزار شده تیم‌های ارم ساز، اتحاد شادقلی و پناه آفرین قم از سد حریفان خود گذشتند تا فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم را با پیروزی آغاز کنند و با کسب سه امتیاز این دیدار از هم اکنون به عنوان مدعی این رقابت‌ها مطرح شوند.



تیم فوتبال پناه‌آفرین قهرمان فصل گذشته این مسابقات در نخستین دیدار خود برابر تیم فوتبال کیان نوین قم به میدان رفت که در این مسابقه دو تیم بازی بسیار زیبا و جذابی را برگزار کردند، اما در پایان ۹۰ دقیقه تلاش دو تیم، چهار بار توپ از خط دروازه‌ها عبور کرد که سه گل سهم تیم پناه‌آفرین بود تا این تیم با برتری سه بر یک میدان را ترک کند.



دومین دیدار را تیم‌های فوتبال ارم ساز و پیمان که هر دو از تیم‌های خوب این فصل هستند، برگزار کردند که در این مسابقه چهار گل رد و بدل شد و در ‌‌نهایت این تیم ارم ساز بود که موفق شد با نتیجه سه بر یک تیم پیمان را شکست داده و سه امتیاز را از آن خود کند.



در سومین مسابقه این هفته نیز تیم‌های فوتبال هما و اتحاد شادقلی برابر یکدیگر صف‌آرایی کردند که این دیدار نزدیک و نفس گیر هفت گل در بر داشت که چهار گل از این تعداد گل سهم تیم فوتبال اتحاد شادقلی قم بود تا آن‌ها با پیروزی چهار بر سه میدان را ترک کنند.



در حالی که سه بازی هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم به انجام رسید، آخرین دیدار این هفته بین تیم‌های فوتبال میلادی و پردیس قم با برنامه ریزی واحد مسابقات هیئت فوتبال قم در زمان دیگری برگزار می‌شود.



امسال مسابقات لیگ دسته بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم با شرکت هشت تیم به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود و طی آن تیم‌های فوتبال میلادی قم، ارم ساز، کیان نوین، اتحاد شادقلی، هما، پردیس، پیمان و پناه آفرین به صورت رفت و برگشت تا تعیین تیم قهرمان به رقابت می‌پردازند.



در مسابقات لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های استان قم امسال نیز همانند چند فصل گذشته، هشت تیم حضور دارند که بر اساس شیوه جدید برگزاری مسابقات در قالب دیدارهای رفت و برگشت، در مدت ۱۴ هفته با یکدیگر به رقابت می‌پردازند تا قهرمان این فصل مشخص شود.



تیمی که در پایان فصل بتواند عنوان قهرمانی رقابت‌های لیگ بر‌تر فوتبال باشگاه‌های کشور استان قم را به خود اختصاص دهد، همانند سال‌های گذشته به عنوان نماینده قم در مسابقات فصل بعد لیگ دسته سوم فوتبال باشگاه‌های کشور جام آزادگان شرکت می‌کند.