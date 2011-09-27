بهرنگ ساکی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برداشت غیر مجاز آب، یکی از مشکلات قدیمی طبیعت ما است و امروزه اینگونه برداشت ها تا جایی پیش رفته است که دشتهای کشور دچار بحران شده و نشست کرده اند.

وی عوارض و خسارت های ناشی از برداشت سفره های آب زیرزمینی را بسیار بیشتر از مزایای آن عنوان کرد و ادامه داد: باید با تصویب قوانین همسو با منابع ارزشمند کشوردر جهت حفظ و احیای آنها تلاش کنیم نه اینکه با تصویب طرح هایی که فقط سود جویی اشخاص در آن مد نظر است دست به تخریب هر چه سریعتر منابع ملی زد.

ساکی با اشاره به کمبود منابع تامین آب در تهران وجود استخر، سونا و جکوزی را که امروز یکی از مصادیق لوکس وکامل بودن بناها در پایتخت هستند و حجم زیادی از منابع آب را هدر می دهند برای شرایط آب و هوایی ایران غیر ضروری عنوان کرد.

به اعتقاد وی، این امکانات برای کشورهای اروپایی که میزان بارندگی در آنجا زیاد و تابش آفتاب کم است ضروری است و در ایران نحوه انتخاب و به کارگیری چنین امکاناتی بایستی متناسب با شرایط آب وهوایی منطقه، سطح دسترسی به منابع آبی و رعایت چارچوبهای مدون الگوی مصرف آب در هر منطقه باشد.

