به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی رفسنجانی در دیدار اعضای هیأت امنای استانی مناطق ۳، ۱۶ و ۱۷ دانشگاه آزاد در استان‌های مازندران، گیلان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به سیر تأسیس و ادامه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی و نیز مشکلات و موانع پیش روی آن، حمایت امام(ره) و تلاش و کوشش اساتید و مدیران زحمت‌کش دانشگاه آزاد را عامل موفقیت‌های عظیم و شکست سنگ‌اندازی‌ها توصیف و تصریح کرد: بخش دولتی در ابتدای انقلاب به هیچ‌وجه جوابگوی نیاز آموزش عالی کشور نبود و بدون اغراق می‌توان گفت، اگر حضور دانشگاه آزاد اسلامی نبود، بخش دولتی نیز انگیزه توسعه را در حدّ و اندازه‌های امروز نداشت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به توجه ویژه حضرت امام(ره) به توسعه علمی و فنی کشور تصریح کرد: زمانی که بحث تشکیل دانشگاه آزاد مطرح بود، ایشان همواره نگران عقب ماندن علم و دانش در جامعه اسلامی ما نسبت به سایر نقاط دنیا بودند، به‌گونه‌ای که با مطرح شدن تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی، بدون تأمل و علی‌رغم مخالفت‌ها، آن را پذیرفتند و حمایت جدّی به عمل آوردند.



رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه با اشاره به موانع و مشکلات موجود بر سر راه دانشگاه آزاد از ابتدا تاکنون تصریح کرد: متأسفانه برخی که خود علاقمندند از امکانات عمومی کشور به نفع حزب، جناح و گروه خود استفاده کنند، وضع دانشگاه آزاد را هم به همین‌گونه می‌بینند. در صورتی که هیچ کس از بالاترین تا پایین‌ترین رده‌های مدیریتی دانشگاه آزاد اسلامی ذره‌ای نفع و سهم شخصی و جناحی ندارند و شجره طیبه دانشگاه آزاد ثروت و ملک تک‌تک ایرانیان، دانشجویان و اساتید کشور است.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه‌های دهه چهارم دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پس از تشکیل هیأت‌های امنای استانی و تکمیل واحدهای علوم و تحقیقات، اکنون قدم در توسعه و رشد فناوری‌های نوین گذاشته‌ایم، چرا که آینده دنیا در بخش علمی و فنی با این نوع از دانش گره خورده و خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی در میان سایر مؤسسات علمی کشور در این زمینه پیشتاز است.



رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به مهم و سرنوشت‌ساز بودن برنامه پنج ساله این مجموعه بزرگ، تصریح کرد: توسعه کیفی آینده دانشگاه آزاد با برنامه‌های جدید آن نیاز به هزینه‌های بسیاری دارد که قطعاً شهریه دانشجویان کفاف آن را نخواهد داد و ما باید منابع درآمدی دیگری نظیر تبدیل پایان‌نامه‌ها، ابتکارات و اختراعات دانشجویان و اساتید به صنعت و ثروت بتوانیم بخشی از این نیاز را پاسخ بگوییم.



آیت الله هاشمی رفسنجانی در بخش دیگری از سخنانش آزاداندیشی در محیط‌های علمی را اصلی اساسی برای پیشرفت و نشاط جامعه دانشگاهی خواند و تصریح کرد: در هیچ محیطی تحمیل کارساز نیست و در دانشگاه تحمیل عقیده از همه جا مخرب‌تر است.



وی با اشاره به عدم تحقق کرسی‌های آزاداندیشی که مقام معظم رهبری بر آن بسیار تأکید داشته و دارند، خطاب به هیأت‌های امنای دانشگاه آزاد گفت: ایده‌ها و عقاید علمی باید به صورت آزاد در دانشگاه مطرح شود و فضای دانشگاه باید به دور از سیاسی کار به صورت آکادمیک باقی بماند.



هاشمی رفسنجانی در ادامه با اشاره به تحولات جدید در منطقه، تسخیر سفارت رژیم اشغالگر قدس در قاهره را ادامه منطقی بیداری اسلامی کشورهای منطقه خواند و با تأکید به لزوم هوشیاری بیش از پیش انقلابیون در پیشبرد خواسته‌های خود، تأکید کرد: آمریکا و اسرائیل مترصد هستند از هر اتفاقی بهانه‌ای به دست آوردند تا بتوانند انقلابات کشورهای اسلامی را به انحراف بکشانند.



رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به پیش قدم بودن ملت ایران در خیزش‌های مردمی و اسلامی، با ابراز خوش‌بینی نسبت آینده انقلابات در کشورهای منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران تجربیات خوبی در زمینه تأسیس نظام سیاسی مبتنی بر اسلام و قرآن دارد که با جلب اعتماد مردم منطقه می‌توانیم کمک بسیاری برای آینده کشورهای آنان باشیم.



بنابراین گزارش،در ابتدای این جلسه عبدالله جاسبی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، تدوین برنامه ۵ ساله دانشگاه آزاد اسلامی را مهمترین بحث روز هیأت‌های امنای دانشگاه آزاد سراسر کشور خواند و گفت: با تصویب وا جرای این برنامه امیدواریم که هم‌پای دانشگاه‌های معتبر دنیا، توسعه کمّی و کیفی دانشگاه را که پیش ببریم.