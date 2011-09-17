به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در واقع رمانی روانشناختی است و نویسنده در آن بیش از هر چیز در جستجوی تحلیل روانی قهرمانان داستانش است؛ آدمهایی که وجه مشترک زندگیشان، عشق، خیانت و فراموشی است.
رمان از سه خط داستانی متقاطع تشکیل شده و کامران محمدی این سه داستان را به صورت درهمتنیده و غیرقابل تفکیک روایت میکند به گونهای که رمان، به صورت شبکهای از روابط شش قهرمان ساخته میشود.
در واقع داستان رمان «بگذارید میترا بخوابد» 3 روز از زندگی 2 شخصیت به نامهای ایوب و ماریا است همانطور که قصه رمان اول محمدی (آنجا که برفها آب نمیشوند) هم سه روز از زندگی روژیار و ریبوار را روایت میکرد.
محمدی در این رمان هم با استفاده از فلشبک، گستره زمانی داستانش را افزایش داده و گذشته را نیز وارد ماجرا میکند هر چند داستان «آنجا که برفها آب نمیشوند» درباره جنگ و بمباران شیمیایی شهر سردشت بود اما کتاب تازه محمدی را میتوان اثری دانست که یک نویسنده مرد با رویکردهای روانشناختی، درباره افکار، احساسات و رفتارهای زنان نوشته است.
رمان 130 صفحهای «بگذارید میترا بخوابد» در شمارگان 1500 نسخه و با بهای 3300 تومان راهی بازار شده است.
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