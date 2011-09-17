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۲۶ شهریور ۱۳۹۰، ۸:۴۳

به قلم کامران محمدی/

دومین جلد از سه‌گانه «فراموشی» آمد

دومین جلد از سه‌گانه «فراموشی» آمد

دومین جلد از سه‌گانه «فراموشی» نوشته کامران محمدی در رمان «بگذارید میترا بخوابد» از سوی نشر چشمه راهی بازار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب در واقع رمانی روان‌شناختی است و نویسنده در آن بیش از هر چیز در جستجوی تحلیل روانی قهرمانان داستانش است؛ آدم‌هایی که وجه مشترک زندگی‌شان، عشق، خیانت و فراموشی است.

رمان از سه خط داستانی متقاطع تشکیل شده و کامران محمدی این سه داستان را به صورت درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک روایت می‌کند به گونه‌ای که رمان، به صورت شبکه‌ای از روابط شش قهرمان ساخته می‌شود.

در واقع داستان رمان «بگذارید میترا بخوابد» 3 روز از زندگی 2 شخصیت به نام‌های ایوب و ماریا است همانطور که قصه رمان اول محمدی (آنجا که برف‌ها آب نمی‌شوند) هم سه روز از زندگی روژیار و ریبوار را روایت می‌کرد.

محمدی در این رمان هم با استفاده از فلش‌بک، گستره‌ زمانی داستانش را افزایش داده و گذشته را نیز وارد ماجرا می‌کند هر چند داستان «آنجا که برف‌ها آب نمی‌شوند» درباره جنگ و بمباران شیمیایی شهر سردشت بود اما کتاب تازه محمدی را می‌توان اثری دانست که یک نویسنده‌ مرد با رویکردهای روان‌شناختی، درباره‌ افکار، احساسات و رفتارهای زنان نوشته است.

رمان 130 صفحه‌ای «بگذارید میترا بخوابد» در شمارگان 1500 نسخه و با بهای 3300 تومان راهی بازار شده است.

کد مطلب 1407927

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