  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۲۵

ملکی در گفتگو با مهر:

افزایش برنامه‌ های قرآنی جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه می کند

افزایش برنامه‌ های قرآنی جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه می کند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه قرآنی اسوه حسنه زاهدان گفت: افزایش برنامه‌ های قرآنی جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی و خرده‌ فرهنگ ‌های دشمنان به پیروزی می رساند.

نرگس ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مؤسسات و مراکز قرآنی و نهادهای فرهنگی با افزایش و به‌ روز کردن برنامه‌ های دینی و قرآنی می ‌توانند جامعه را به سمت جامعه قرآنی و نهادینه‌ کردن فرهنگ قرآن در سطح جامعه به‌ پیش ببرند.

وی گفت: اجرای برنامه‌ های قرآنی مانند نمایشگاه‌ ها و کنگره‌ های قرآنی بیشترین تأثیر را در نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در سطح جامعه دارد.

وی افزود: از آنجا که در برگزاری کنگره ‌ها و برنامه‌ های قرآنی افراد متخصص حضور دارند، می ‌توانند از نزدیک مسائل را مورد بررسی قرار داده و مدعوین نیز از مباحث قرآنی استفاده کنند.

مدیر مؤسسه قرآنی اسوه حسنه زاهدان بیان داشت: با توجه به تهاجم فرهنگی و خرده فرهنگ‌ های دشمنان، جامعه و به ویژه جوانان، نیازمند افزایش برنامه‌ های دینی و قرآنی هستند.

کد مطلب 1407928

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها