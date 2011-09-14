افزایش برنامه‌ های قرآنی جامعه را در مقابل تهاجم فرهنگی بیمه می کند

نرگس ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مؤسسات و مراکز قرآنی و نهادهای فرهنگی با افزایش و به‌ روز کردن برنامه‌ های دینی و قرآنی می ‌توانند جامعه را به سمت جامعه قرآنی و نهادینه‌ کردن فرهنگ قرآن در سطح جامعه به‌ پیش ببرند.

وی گفت: اجرای برنامه‌ های قرآنی مانند نمایشگاه‌ ها و کنگره‌ های قرآنی بیشترین تأثیر را در نهادینه کردن فرهنگ قرآنی در سطح جامعه دارد.

وی افزود: از آنجا که در برگزاری کنگره ‌ها و برنامه‌ های قرآنی افراد متخصص حضور دارند، می ‌توانند از نزدیک مسائل را مورد بررسی قرار داده و مدعوین نیز از مباحث قرآنی استفاده کنند.

مدیر مؤسسه قرآنی اسوه حسنه زاهدان بیان داشت: با توجه به تهاجم فرهنگی و خرده فرهنگ‌ های دشمنان، جامعه و به ویژه جوانان، نیازمند افزایش برنامه‌ های دینی و قرآنی هستند.