«تماس فضایی» با انوشه انصاری در فضا

ولی الله فتحی (فاتح) شاعر و نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: کتاب «تماس فضایی» که از سال 85 برای اخذ مجوز به ارشاد ارسال شده بود، حدود چند ماه پیش مجوز انتشار را کسب کرده و بالاخره منتشر شد. این کتاب که در آن مطالب طنز و جدی به طور آمیخته در کنار هم قرار دارند، توسط انتشارات اسرار دانش منتشر شده است.

وی افزود: من برای نگارش این کتاب سفر انوشه انصاری به فضا را دستمایه شروع داستان کتاب قرار دادم و این کتاب تا چند ماه بعد از این که انوشه انصاری فضانورد ایرانی به فضا رفت، آماده بود اما شرایط به گونه‌ای شد که امروز به چاپ می‌رسد. مسافرت انصاری به فضا، بهانه‌ای است تا از آن بالا به ایران نگاه کند. در روایت کتاب با او همراه می‌شویم که از فضا ایران و پیشرفت‌های شگرفش را در نقاط مختلف کشور و جزیره کیش می‌بیند.

این نویسنده گفت: مطالب کتاب همان‌طور که روی جلدش هم به آن اشاره شده، نیمه جدی و نیمه طنز است و مسائل تاریخی، علمی، تخیلی یا سیاسی در آن در کنار هم قرار دارند. مثلا در جایی سر مسائل علمی بین آمریکایی‌ها و روسی‌ها مجادله‌ای پیش می‌آید و ریشه این قضیه به زمان ابوریحان بیرونی برمی‌گردد که فردی از دربار ایرانیان کتابی به نام «سیماب» را می‌دزدد و به کشورهای اروپایی می‌برد و ...

فاتح گفت: نظم و نثر در این کتاب در هم‌آمیخته هستند. کتاب در 152 صفحه منتشر شده و امیدوارم با خواندن آن بیشتر به فکر مردم و آب و خاک اسلامی‌مان بیفتیم.