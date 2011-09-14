به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه سومین مرحله از رزمایش بزرگ نیروی هوایی ارتش، یکی از مهمترین دستاوردهای موشکی کشور در عرصه هوایی به نمایش درآمد.

بنا بر این گزارش، یک فروند جنگنده F5 در منطقه عملیاتی اقدام به شلیک یک فروند موشک کرد که این موشک بلافاصله توسط جنگنده میگ 29 و با شلیک یک فروند موشکدیگر مورد اصابت و انهدام قرار گرفت.

جنگنده میگ29 با استفاده از سامانه راداری مدرن خود توانست موشک مذکور را در کمترین زمان ممکن رهگیری و مورد انهدام قرار دهد.

با انجام این عملیات منحصر به فرد که در حضور امیر موسوی جانشین فرمانده کل ارتش و امیر خلبان شاه‌صفی فرمانده نیروی هوایی صورت گرفت، دستیابی جمهوری اسلامی ایران به توانایی نصب «موشک های ضد موشک» روی جنگنده های نیروی هوایی ارتش رسما اعلام شد.

