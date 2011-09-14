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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۵:۵۴

جشنواره «گفت» زمستانی می‌شود / فروش بالا رفت

جشنواره «گفت» زمستانی می‌شود / فروش بالا رفت

جشنواره فرهنگی «گفت» که دوره تابستانی آن در 11 کتابفروشی و مرکز فرهنگی خیابان کریم‌خان زند در حال برپایی است، ویژه زمستان نیز برگزار می‌شود.

پژمان سلطانی دبیر جشنواره «گفت» درباره روزهای پایانی این اتفاق فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره جمعه 25 شهریور ماه به کار خود پایان می‌دهد و در این دوره از جشنواره اختتامیه خاصی در نظر نداریم ولی برای جشنواره زمستانی «گفت» برنامه‌های جانبی و اختتامیه ویژه نیز در نظر خواهیم گرفت.

وی ادامه داد: جشنواره زمستانی را دی‌ماه برگزار خواهیم کرد و امیدواریم با برنامه‌ها و مشارکت بیشتر کتابفروشان و مراکز فرهنگی خیابان کریم‌خان زند بتوانیم آن جشنواره را هم برگزار کنیم.

مدیر کتابفروشی ویستار با اشاره به اینکه اقبال مردم از جشنواره خوب بوده است، توضیح داد: در کنار اینکه فروش کتابفروشی‌های مشارکت‌کننده در جشنواره بالا رفته است، ما عده‌ای بازدیدکننده داشتیم که اگر هم کتاب نخریدند ولی با ما آشنا شده و می‌توانند مشتریان بعدی ما باشند.

سلطانی در پایان تاکید کرد: همچنین یکی از مهم‌ترین اهداف جشنواره «گفت» این است که فرصتی ایجاد کند تا مردم با کتاب و مراکز فرهنگی در ارتباط مستمر قرار گیرند و مساله فروش بیشتر در اولویت ما نبوده است.

کد مطلب 1407946

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