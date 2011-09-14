پژمان سلطانی دبیر جشنواره «گفت» درباره روزهای پایانی این اتفاق فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره جمعه 25 شهریور ماه به کار خود پایان میدهد و در این دوره از جشنواره اختتامیه خاصی در نظر نداریم ولی برای جشنواره زمستانی «گفت» برنامههای جانبی و اختتامیه ویژه نیز در نظر خواهیم گرفت.
وی ادامه داد: جشنواره زمستانی را دیماه برگزار خواهیم کرد و امیدواریم با برنامهها و مشارکت بیشتر کتابفروشان و مراکز فرهنگی خیابان کریمخان زند بتوانیم آن جشنواره را هم برگزار کنیم.
مدیر کتابفروشی ویستار با اشاره به اینکه اقبال مردم از جشنواره خوب بوده است، توضیح داد: در کنار اینکه فروش کتابفروشیهای مشارکتکننده در جشنواره بالا رفته است، ما عدهای بازدیدکننده داشتیم که اگر هم کتاب نخریدند ولی با ما آشنا شده و میتوانند مشتریان بعدی ما باشند.
سلطانی در پایان تاکید کرد: همچنین یکی از مهمترین اهداف جشنواره «گفت» این است که فرصتی ایجاد کند تا مردم با کتاب و مراکز فرهنگی در ارتباط مستمر قرار گیرند و مساله فروش بیشتر در اولویت ما نبوده است.
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