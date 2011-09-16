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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۰۰

بیرنگ در گفتگو با مهر:

"بفرمایید شام ایرانی" منتظر دستور معاون سینمایی است

"بفرمایید شام ایرانی" منتظر دستور معاون سینمایی است

کارگردان "بفرمایید شام ایرانی" تاکید کرد برای توزیع این مجموعه، همچنان منتظر دستور معاون سینمایی هستیم.

بیژن بیرنگ، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما دو ماه است که منتظر دریافت پروانه نمایش هستیم. شورای بازبینی این برنامه را دیدند و مشکلی نداشتند. ما منتظر دستور آقای شمقدری هستیم.

در ساخت برنامه "بفرمایید شام ایرانی" تلاش شده ضمن استفاده از ایده‌های جذاب و متفاوت، از آداب و فرهنگ اسلامی ایرانی استفاده شود و خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته‌های مختلف در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

موسسه سینما 24 تهیه‌کنندگی این برنامه را برعهده دارد. بیژن بیرنگ کارگردانی مجموعه‌های "خانه سبز"، "همسران"، "محله بر و بیا"، "محله بهداشت" و "همچون سرو" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 1407952

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