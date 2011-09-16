"بفرمایید شام ایرانی" منتظر دستور معاون سینمایی است

بیژن بیرنگ، کارگردان در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما دو ماه است که منتظر دریافت پروانه نمایش هستیم. شورای بازبینی این برنامه را دیدند و مشکلی نداشتند. ما منتظر دستور آقای شمقدری هستیم.

در ساخت برنامه "بفرمایید شام ایرانی" تلاش شده ضمن استفاده از ایده‌های جذاب و متفاوت، از آداب و فرهنگ اسلامی ایرانی استفاده شود و خوانندگان موسیقی پاپ و سنتی، بازیگران سینما و ورزشکاران رشته‌های مختلف در آن با یکدیگر رقابت می‌کنند.

موسسه سینما 24 تهیه‌کنندگی این برنامه را برعهده دارد. بیژن بیرنگ کارگردانی مجموعه‌های "خانه سبز"، "همسران"، "محله بر و بیا"، "محله بهداشت" و "همچون سرو" را در کارنامه دارد.