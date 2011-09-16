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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۴۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

افزایش 30 درصدی ترافیک شبانگاهی در تهران

افزایش 30 درصدی ترافیک شبانگاهی در تهران

جانشین رئیس پلیس راهور تهران از افزایش 30 درصدی ترافیک شبانگاهی در تهران خبر داد.

سرهنگ جلال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک شبانگاهی تهران با توجه به نزدیکی بازگشایی مدارس و اخرین روزهای تعطیلات افزایش چشمگیری یافته است. ضمن اینکه به دلیل افزایش سفرهای درون شهری با افزایش ترافیک در معابر روبرو هستیم.

وی ادامه داد: خرید پائیزی نیز در افزایش ترافیک موثر است در حالیکه مراکز و نمایشگاههای پائیزه نیز موجب ایجاد ترافیک شده و تردد در اطراف این مراکز با اختلال روبرو است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به ترافیک در بزرگراههای حکیم،همت، رسالت و صیاد گفت: ترافیک در این بزرگراهها به دلیل انسداد اتوبان صدر تا 20 درصد افزایش یافته است. البته با حضور ماموران و روانسازی بار ترافیک مشکل خاصی به وجود نیامده است.
 

کد مطلب 1407960

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