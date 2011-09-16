افزایش 30 درصدی ترافیک شبانگاهی در تهران

سرهنگ جلال بذرافشان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ترافیک شبانگاهی تهران با توجه به نزدیکی بازگشایی مدارس و اخرین روزهای تعطیلات افزایش چشمگیری یافته است. ضمن اینکه به دلیل افزایش سفرهای درون شهری با افزایش ترافیک در معابر روبرو هستیم.



وی ادامه داد: خرید پائیزی نیز در افزایش ترافیک موثر است در حالیکه مراکز و نمایشگاههای پائیزه نیز موجب ایجاد ترافیک شده و تردد در اطراف این مراکز با اختلال روبرو است.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران با اشاره به ترافیک در بزرگراههای حکیم،همت، رسالت و صیاد گفت: ترافیک در این بزرگراهها به دلیل انسداد اتوبان صدر تا 20 درصد افزایش یافته است. البته با حضور ماموران و روانسازی بار ترافیک مشکل خاصی به وجود نیامده است.

