رونمایی یکی از فناورانه ترین خودروهای دنیا/ اتاقکی مجهز به محصولات اپل

به گزارش خبرگزاری مهر، "بنتلی مولسان" محصول شرکت انگلیسی "بنتلی موتور"، همچنان یکی از مجلل ترین خودروهای جهان است اما اکنون به یکی از فناورانه ترین خودروهای جهانی نیز تبدیل شده است.

این خودروی مفهومی جدید که Mulsanne Executive Interior Concept نام دارد در نمایشگاه خودروی فرانکفورت 2011 رونمایی شد. قیمت پایه این خودرو می تواند بین 85 هزار تا 205 هزار پوند باشد.

این خودرو مجهز به دو "آی- پد" است که هر دو به اینترنت دسترسی دارند و داخل میزهای پیک نیک صندلیها جمع می شوند.

یک تلویزیون "ال. ای. دی" با وضوح تصویر بالا که از سقف شیشه جلویی آویزان است فیلم و برنامه های تلویزیونی را پخش می کند.

سرنشینان این خودرو می توانند فایلهای ویدیویی و موسیقی را از طریق "آی- پد" ها پخش کنند به ایمیل و اینترنت وارد شوند. درحالی که یک "آی- پاد" در بین صندلیها قرار گرفته است و همانند یک سیستم کنترل از راه دور برای سیستم صوتی خودرو عمل می کند.

یک دیسک سخت "مینی مک" اپل یک فضای حافظه ای وسیع را برای ذخیره فیلم و موسیقی عرضه می کند و "آی- پدها" از طریق "بلوتوث" به صفحه کلیدها متصل می شوند.

براساس گزارش دیلی میل، از دیگر ویژگیهای این خودرو می توان به چراغها مطالعه و یک دستگاه تلفن خصوصی اشاره کرد.

بنتلی مولسان اکنون با یک جفت "آی- پد"، یک هارد مینی مک اپل و سایر فناوریهای پیشرفته قرن 21 می آید

"آی- پد" ها از راه بلوتوث با صفحه کلیدها متصل می شوند

"آی- پد" ها همانند میز صندلیهای هواپیما داخل صندلیها جمع می شوند

یک تلویزیون "ال. ای. دی" با وضوح تصویر بالا

یک "آی- پاد" به عنوان دستگاه کنترل از راه دور سیستم صوتی

یک دیسک خست مینی مک اپل حجم لازم برای ذخیره فیلم و موسیقی را ارائه می کند

نمای جلویی طرح مفهومی مدل فناورانه "بنتلی مولسان"