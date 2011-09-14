صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ظرفیتهای جدیدی در زنجان ایجاد کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نهاوندی‌پور ظهر چهارشنبه در حاشیه آیین افتتاح ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان افزود: در صورت فراهم شدن امکان عضویت بهره‌برداران انفرادی کشاورزی از این صندوق‌ها، فرصت مطلوبی در راستای توسعه بخش کشاورزی فراهم خواهد شد.

نهاوندی پور در رابطه با اهم برنامه‌های سال مالی 91-90 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ادامه داد: افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ 80 هزار میلیون ریال، پرداخت تسهیلات به 74 تشکل عضو به مبلغ 40 هزار میلیون ریال از محل منابع داخلی صندوق با کارمزد 4 درصد و سرمایه‌گذاری در شرکت لیزینگ ماشین‌آلات و بیمه‌ محصولات کشاورزی با رعایت منافع صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان، از جمله برنامه‌های آتی صندوق است.

وی با بیان اینکه پیگیری عقد قرارداد عاملیت توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با سازمان جهادکشاورزی استان زنجان، از اهم برنامه‌های سال مالی 91-90 است، افزود: اعطای تسهیلات 5 تا 7 ساله برای تجهیز واحد مکانیزاسیون شرکت‌های فنی و مهندسی، مشارکت در خرید و فروش محصولات تضمینی، ایجاد عاملیت بیمه محصولات کشاورزی، نظارت بر تسهیلات پرداختی به اعضاء و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز برای نظارت به تسهیلات پرداختی از سایر برنامه‌های سال مالی 91-90 صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان زنجان افزود: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان حاصل مشارکت راهبردی و هدفمند تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دولت برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی است.

ساختمان جدید صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان زنجان در مساحت 520 مترمربع و هزینه‌ای حدود 200 میلیون تومان احداث شده است.