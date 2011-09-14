  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۰۵

حاجی زاده:

تعطیلی پنجشنبه مقاطع راهنمایی و متوسطه در اختیار مدیران مدارس است

تعطیلی پنجشنبه مقاطع راهنمایی و متوسطه در اختیار مدیران مدارس است

بوشهر- خبرگزاری مهر: رئیس آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: تعطیلی مقاطع تحصیلی راهنمایی و متوسطه در اختیار مدیران مدارس است که اگر از ساعتهای درسی دانش آموزان کاسته نشود می توانند روز پنجشنبه را تعطیل کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش مقطع تحصیلی ابتدایی روز پنجشنبه تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه امسال 173 هزار دانش آموز در استان سال تحصیلی جدید آغاز خواهند کرد، افزود: از این تعداد دانش آموز حدود 60 هزار دانش آموز مقطع متوسطه و مابقی در مقطع دبستان و راهنمایی تحصیل می کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه 65درصد مدارس ین استان در شیفت صبح ساماندهی شده اند، افزود: این اقدام در راستای بهره وری بیشتر از ساعات آموزشی انجام شده است.

رئیس آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و گرمی هوا در استان بوشهر سعی شده که مدارس استان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ساعات صبح ساماندهی شوند.

وی با بیان اینکه بیش از 96درصد مدارس ابتدایی این استان در شیفت صبح سازماندهی شده اند، گفت: در شهرهای ریگ، دیر، کنگان، گناوه و دشتی همه مدارس در سه مقطع تحصیلی در نوبت صبح کلاس ها دایر خواهد شد.

کد مطلب 1407975

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها