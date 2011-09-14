تعطیلی پنجشنبه مقاطع راهنمایی و متوسطه در اختیار مدیران مدارس است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاجی زاده بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: بر اساس تصمیم وزارت آموزش و پرورش مقطع تحصیلی ابتدایی روز پنجشنبه تعطیل است.

وی با اشاره به اینکه امسال 173 هزار دانش آموز در استان سال تحصیلی جدید آغاز خواهند کرد، افزود: از این تعداد دانش آموز حدود 60 هزار دانش آموز مقطع متوسطه و مابقی در مقطع دبستان و راهنمایی تحصیل می کنند.

حاجی زاده با بیان اینکه 65درصد مدارس ین استان در شیفت صبح ساماندهی شده اند، افزود: این اقدام در راستای بهره وری بیشتر از ساعات آموزشی انجام شده است .

رئیس آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: با توجه به شرایط خاص آب و هوایی و گرمی هوا در استان بوشهر سعی شده که مدارس استان در سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان در ساعات صبح ساماندهی شوند .