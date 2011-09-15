هفته سیاه و سفید کشتی و اشتباه تاریخی وزیر/ همه اتفاقات در سایه دربی

به گزارش خبرنگار مهر، کشتی فرنگی ایران طی هفته رو پایان به واسطه اتفاقات تلخ و شیرینی که در جریان مسابقات جهانی ترکیه با آن مواجه شد روزهای سیاه و سفیدی را برای خود و ورزش ایران ترسیم کرد که حکایت از امتناع از رویارویی با کشتی گیران صهیونیستی و المپیکی شدن داشت. در عین حال ورزش ایران طی چند روز گذشته رویدادها و اتفاقات مهم دیگری هم به خود دید که مهمترین آن حضور تیراندازان ایرانی در فینال مسابقات جهانی، صدور حکم اشتباه برای سرپرست فدراسیون سوارکاری، موفقیت رکابزنان در مسابقات برونئی و کاپ آسیایی تایلند، پیروزی سپاهان و تساوی ذوب آهن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و اوضاع نابسامان فدراسیون کاراته از مهمترین آنها بود.

اما همه این اتفاقات به نوعی در سایه بزرگترین و حساس‎ترین دیدار فوتبال و ورزش ایران قرار گرفته که روز جمعه میان دو تیم پرسپولیس و استقلال برگزار خواهد شد. این هفتاد و یکمین شهرآورد سرخابی‎های پایتخت است که بازیکنان و طرفداران دو تیم از چند روز پیش کری خوانی برای آن را آغاز کرده‌اند. مهمترین مهمترین رویدادهای ورزشی هفته رو به پایان عبارتند بودند از:

اولین حضور تیراندازان ایرانی در فینال جهانی

بر اساس اعلام روز یکشنبه فدراسیون جهانی تیراندازی (فیتا) دو کماندر کشورمان برای نخستین‎بار در طول تاریخ در فهرست شرکت کنندگان مرحله نهایی مسابقات جام جهانی 2011 قرار گرفتند. مسابقات جام جهانی در طول سال میلادی جاری طی چهار مرحله و به میزبانی کرواسی، ترکیه، آمرکیا و چین برگزار شد. مرحله نهایی این مسابقات اول و دوم مهرماه در استانبول ترکیه برگزار خواهد شد. پارسامهر به دلیل کسب مدال طلای انفرادی کامپوند در ترکیه و سیده ویدا حلیمیان به خاطر مدال برنز تیمی کامپوند زنان موفق به کسب امتیاز لازم جهت حضور در مرحله نهایی مسابقات جام‌های جهانی 2011 شدند.

اشتباه تاریخی وزارت ورزش و جوانان

هفته گذشته طی حکمی از سوی محمد عباسی، وزیر وزارت ورزش و جوانان حمید حیدری، نایب رئیس فدراسیون چوگان به عنوان سرپرست فدراسیون سوارکاری معرفی شد اما روز شنبه و در حالی که تنها چهار روز از مراسم معارفه وی می‎گذشت سه نفر از مدیران وزارت ورزش و جوانان با او تماس تلفنی گرفتند و اعلام کردند که حکم شما برای سرپرستی فدراسیون سوارکاری اشتباهی و به دلیل تشابه اسمی زده شده است! این در حالی است که مراسم معارفه این آقای حیدری چهارشنبه گذشته برگزار شد و او از همان روز کار خودش را به طور رسمی در فدراسیون سوارکاری آغاز کرد. حیدری حتی روز جمعه از نزدیک رقابت‌های کورس تهران را از نزدیک تماشا کرده بود.



با همه اینها روز شنبه مشخص شد فردی که قرار بوده سرپرست فدراسیون سوارکاری شود محمود حیدری بوده نه حمید حیدری! این موضوع روز شنبه به حمید حیدری اعلام و روز یکشنبه مراسم معارفه سرپرست جدید فدراسیون سوارکاری برگزار شد. درهر صورت اشتباهی که وزارت ورزش و جوانان انجام داد و به دلیل تشابه اسمی حکم سرپرستی فدراسیون سوارکاری را به جای محمود حیدری برای حمید حیدری صادر کرد، تاریخی بود.

قهرمانی رکابزنان ایران در برونئی

اولین دوره مسابقات تور بین‏المللی دوچرخه سواری جاده در برونئی روز دوشنبه با قهرمانی تیم پتروشیمی تبریز به پایان رسید. این مسابقات طی پنج مرحله برگزار شد که در مجموع رامین ملکی در رده بندی انفرادی کلی تور دوم شد، حسین جهانبانیان بر سکوی سوم ایستاد و تیم پتروشیمی هم در مجموع تیمی قهرمان شد.

ارسال ناقص مدارک باشگاه‎های فوتبال به AFC

با توجه به پایان مهلت کنفدراسیون فوتبال آسیا به باشگاه‎های ایرانی جهت انجام اصلاحات و ارسال مدارک‏شان، سازمان لیگ برتر فوتبال ایران تا ساعت 11 روز دوشنبه برای تکمیل این مدارک توسط باشگاه‎ها صبر کرد اما وقتی با اقدامی از سوی مسئولان باشگاه‏ها مواجه نشد مدارکی که در اختیار داشت را به همان صورت ناقص برای AFC ارسال کرد. این در حالی است که مسئولان سازمان لیگ فوتبال ایمیل دریافت شده از سوی AFC مبنی بر تعیین مهلت برای باشگاه‏های ایرانی را برای وزارت ورزش و جوانان ارسال کرده بودند اما نه از مشخص شدن تکلیف اعضای هیئت مدیره دو باشگاه پرسپولیس و استقلال خبری شد و نه از انجام اصلاحات توسط دیگر باشگاه‎ها.

اوضاع نابسامان در فدرا سیون کاراته

فدراسیون کاراته مسابقات جهانی در رده سنی جوانان و امید را در پیش دارد که مهرماه در مالزی برگزار می‎شود و ایران حداکثر تا یک ماه دیگر باید ورزشکاران اعزامی خود به این رقابت‏ها را معرفی کند. این در حالیست که اوضاع خیلی خوبی ندارد و روزهای اخیر را با اعتصاب و اعتراض برخی بازیکنانش پشت سرگذاشت. پس از آنکه کادر فنی تیم امید کاراته دستخوش تغییرات شد و اعضای این کادر استعفا دادند و البته به قول بعضی‏ها برکنار شدند، 6 نفر از ورزشکاران این تیم در حمایت از مربیان خود دست به اعتراض زدند و از حضور در تمرینات امتناع کردند. به همین دلیل فدراسیون پس از مهلتی که به بازیکنان معترض برای بازگشت به محل اردوها داد، آنها را از فهرست اردونشینان کنار گذاشت و دو نفر جدید را جایگزین کرد. این اتفاق روز دوشنبه افتاد اما تاثیری در بسامان شدن اوضاع فدراسیون نداشت چون دو روز بعد از آن هم سرمربی تیم ملی بانوان که از سمت خودش کنار رفت.

مدال آوری رکابزنان ایران در کاپ آسیایی تایلند

رقابت‎های دوچرخه سواری پیست کاپ آسیا روز دوشنبه در تایلند به پایان رسید. در روز پایانی این رقابت‎ها ریحانه طالبی در ماده 200 متر اسپرینت سرعت زنان به مدال برنز دست یافت. این اولین مدال تاریخ دوچرخه سواری ایران در بخش انفرادی زنان در سطح مسابقات آسیایی بود. علاوه بر این مدال رکابزنان در مجموع این مسابقات سه مدال طلا، نقره و برنز دیگر هم به دست آوردند. نکته جالب توجه در مورد مسابقات دوچرخه سواری پیست کاپ آسیا این بود که پنج رشته از مسابقات به دلیل بارندگی شدید لغو شد و به همین دلیل میزبان بازی‌ها از شرکت کنندگان عذرخواهی کرد.

پایان رقابت تیراندازان با اولین شرط بندی رسمی

طی هفته گذشته مسابقات تیراندازی قهرمانی کشور در بخش اهداف ثابت برگزار شد و روز سه شنبه با معرفی نفرات برتر و شکسته شدن یک رکورد ملی به پایان رسید. فدراسیون تیراندازی برای نخستین بار در دو روز پایانی این مسابقات اقدام به برگزاری رقابت‎ها با شرط بندی رسمی کرد. 10 تا 50 هزار تومان کف و سقف شرط بندی‌هایی بود که در این دو روز رقابت انجام شد اما در مجموع از برگزاری اولین مسابقات تیراندازی با شرط بندی رسمی استقبال زیادی نشد.

سه مدال و سه سهیه المپیکی برای کشتی فرنگی ایران

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان پس از سه روز رقابت شرکت کنندگان چهارشنبه شب در استانبول ترکیه به پایان رسید. در جریان این رقابت‎ها تیم ملی کشتی فرنگی ایران توسط امید نوروزی و سعید عبدولی در اوزان 60 و 66 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا شد و بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. مدال آوری این سه کشتی‌گیر، کاروان ورزش ایران را صاحب سه سهمیه دیگر برای حضور در المپیک لندن کرد. این نتایج در حالی رقم خورد که قاسم رضایی و محسن حاجی‌پور نمایندگان اوزان 96 و 55 کیلوگرم کشورمان به دلیل همگروه شده با ورزشکاران رژیم صهیونیستی در دور نخست رقابت‌ها و متحمل شدن شکست مصلحتی شانس کسب سهمیه را از دست دادند. حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم با ناداوری از دور رقابت‌ها کنار رفت و در روز پایانی هم فرشاد علیزاده در وزن 74 کیلوگرم از دستیابی به سهمیه المپیک بازماند. در پایان این مسابقات تیم کشتی فرنگی ایران به مقام سوم جهان دست یافت.

پیروزی آسیایی سپاهان و تساوی ذوب آهن

دور رفت از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا چهارشنبه شب با برتری سپاهان ایران مقابل السد قطر و تساوی ذوب آهن درمصاف با سوون سامسونگ کره‎جنوبی پیگیری شد. در چارچوب این مسابقات تیم فولاد سپاهان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان با تک گل امیر ابراهیمی که در دقیقه 12 به ثمر رسید به پیروزی یک بر صفر دست یافت. اخراج اکبر ایمانی در دقیقه 59 از نکات مهم در این بازی بود. دیدار دو تیم ذوب آهن و سوون سامسونگ کره جنوبی هم در ورزشگاه جام جهانی سوون "بیگ برد" برگزار شد و با تساوی یک بر یک به پایان رسید. محمد قاضی در دقیقه 57 تک گل تیمش را به ثمر رساند.

ترکی داور دربی شد

کمیته داوران فدراسیون فوتبال در ساعات پایانی چهارشنبه از میان چهار گزینه، محسن ترکی را به عنوان داور دیداردربی تیم‎های پرسپولیس و استقلال معرفی کرد. محسن ترکی را در امر قضاوت این بازی رضا سخندان و محمد منصوری همراهی خواهند کرد. کمک داور ذخیره دربی تهران نیز علی میرزابیگی است و بر عملکرد داوران مسابقه نیز یدالله سلیمانی نظارت می‎کند. سعید مظفری‌زاده، محسن قهرمانی و علیرضا فغانی دیگر گزینه‏های قضاوت در دیدار روز جمعه سرخابی‏های پایتخت بودند.

آغاز بیست و ششمین جام بسکتبال آسیا

بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا از امروز پنجشنبه در ووهان چین آغاز شد. تیم ملی بسکتبال ایران در روز نخست این رقابت‎ها و در مصاف با چین‏تایپه به برتری دست یافت. تیم نخست مسابقات بسکتبال قهرمانی مردان آسیا به طور مستقیم راهی بازی‎های المپیک 2012 می شود.ایران مدافع عنوان قهرمانی است.