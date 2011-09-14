آموزه های دفاع مقدس باید الگوی تربیت جوانان قرار گیرد

عزیز اکبریان با تبریک هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دفاع مقدس از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسلامی و جانفشانی دلاورانه در پای پرچم برافراشته اسلام و قرآن است، هرملتی که چنین شجاع مردان آگاه و غیوری را در دامان خود پرورده باشد حق دارد به آنان ببالد و آنان را الگوی تربیت جوانان خود در همه دورانها بداند.

وی افزود: هفته دفاع مقدس یادآور خونهای مقدسی است که در پای شجره طوبای انقلاب اسلامی ریخته شد، مقاومت ملت رشید ایران در مقابل جهان استکبار همانگونه که قافله‌سالار این حماسه فرمودند باعث صدور فرهنگ ایثار، شهادت و مقاومت به اقطار عالم شده است و امروز هر کجا از این کره خاکی هر آزاده‌ای قصد مبارزه و پنجه در پنجه افکندن با کفر و ظلم داشته باشد الگوی خود را دفاع مظلومانه و در عین حال سرافرازانه در ایران اسلامی می‌جوید.



وی بیان کرد: به ‌فرموده رهبر معظم انقلاب اسلامی حماسه دفاع مقدس به‌عنوان یک گنج بی‌پایان و سرشار از گوهرهای ناب و گرانبهای فرهنگ اصیل اسلامی و شیعی است گوهرهای نابی چون ایثار ، فداکاری، شجاعت در راه دفاع از آرمان‌های مقدس، نمونه‌های بارزی از مرواریدهای درخشان این گنجینه هستند.



این مسئول بیان کرد: مسئله دفاع مقدس یک امتحان بزرگ برای ملت ایران بود دوران هشت ساله دفاع مشروع امت سلحشور ایران در حفظ و اعتلای نظام مقدس اسلامی و حراست از مرزهای عزت و شرف این رمز و بوم، به مثابه یکی از حساس ترین و بارزترین برهه های حیات راستین این ملت، همچون نگینی تابناک، تا همیشه زمان، بر تارک تاریخ حماسه و ایثار و پایداری آزادگان جهان می درخشد. دفاع امت اسلامی ایران در برابر تجاوز همه جانبه دشمنان اسلام، در تاریخ افتخار آفرینی مبارزات حق طلبانه، این ملت سترگ، فروزان خواهد بود.

وی گفت: پایداری ایران اسلامی که برخاسته از روح وحدت و ایمان بود، در سایه هدایت های بنیانگذار انقلاب اسلامی،‌ حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت و باعث احیای یک مکتب سازنده و نهضت های آرمانگرا و ایدئولوژی جهانگیر شد. دفاع مقدس ما در زمینه های مختلف سیاسی، ‌نظامی، اجتماعی، فرهنگی و ... توانست معادلات جهانی معمول را بر هم زند و تحلیل های مادی دنیاپرستان را نقش بر آب سازد. این حادثه عظیم، بی شک در یاد ملت ایران خواهد ماند و غرور و سرافرازی و حماسه آفرینی را در نسل های بعد بر جای خواهد گذاشت.



اکبریان گفت: هفته دفاع مقدس بهترین فرصت برای بیان ارزشها، رشادتها و ایثارگری های رزمندگان اسلام در طول هشت سال جنگ تحمیلی می باشد وشایسته است همه دستگاههای اجرایی با حضور همه جانبه و با محوریت بسیج مردمی در ترویج و فرهنگ دفاع مقدس تلاش کنند. دفاع مقدس در برابر تمام قدرت های استکباری جهان یک مسئله ساده ای نبود که ما به آسانی از آن عبور کنیم بلکه مسئله تاریخی و کم نظیر بود و باید این ارزش ها به نسل های آینده منتقل شود.

وی بیان کرد: مردم استان البرز با نثار بیش از 4000 شهید و سردارانی به نام از لشگر عملیاتی سیدالشهدا نقش بی بدیلی در دفاع مقدس ایفا کردند جوانان این خطه همیشه در صحنه حاضر بودند و در دوران دفاع مقدس پیشگام بودند. مجموعه عناصری که در دفاع مقدس در استان البرز فعالیت داشتند نقش موثری در عملیات های مختلف داشتند.



وی یادآور شد: ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان والا مقام، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به کلیه مردم شریف ایران خصوصاً رزمندگان و ایثارگران استان البرز تبریک عرض نموده و از ایثار گری ها و تلاش های آنان در دوران دفاع مقدس تقدیر می نمایم. امید است تمامی گام هایی که برای سربلندی افتخارآفرینی و عزت این ملت بزرگ برداشته می شود، مورد توجه وعنایت حق تعالی قرار گیرد.