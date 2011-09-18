رای دیوان برای خروج بناهای تاریخی از فهرست ثبت لازم الاجراست

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش رئیس نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نامه ای به ریاست دیوان عدالت اداری درخواست لغو حکم خروج ابنیه تاریخی از فهرست آثار ملی و عدم صدور مجدد چنین احکامی را داد و آن را به وزیر مسکن و شهرسازی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، شهرداری تهران و رئیس شورای شهر تهران نیز رونوشت کرد.

سید محمد هادی ایازی به عنوان سخنگوی شهرداری تهران از وجود این نامه اظهار بی اطلاعی کرد اما به خبرنگار مهر گفت: نظر دیوان عدالت اداری در هر حال لازم الاجراست و اگر هر مرجعی آن رای را رعایت نکند دیوان عدالت اداری می تواند رئیس آن نهاد دولتی را انفصال از خدمت کند.