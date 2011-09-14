به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که از روز دوشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، فرشاد علیزاده نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان به جمع هشت کشتی گیر برتر وزن خود در این رقابت‌ها راه یافت.

علیزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "راجبیر چیکارا" از هند در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم نیز مقابل "یانگ ژیانگ چانگ" از چین به پیروزی رسید تا در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف "رومن ولاسوف" از روسیه برود. علیزاده در صورت پیروزی در این مبارزه سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب کرده و راه قهرمانی فرنگی کاران کشورمان را در مسابقات جهانی هموار می کند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون توسط امید نوروزی و سعید عبدولی در وزن 60 و 66 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان شده و بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم تیم کشورمان را صاحب مدال برنز کرده است. تیم ایران در پایان روز دوم رقابت‌ها با کسب 28 امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد.