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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۸

به مناسبت هفته دفاع مقدس؛

جشنواره وبلاگ نویسی "پلاک" در تهران برگزار می شود

جشنواره وبلاگ نویسی "پلاک" در تهران برگزار می شود

تهران - خبرگزاری مهر: مسئول فرهنگی مجتمع علوم اسلامی کوثر تهران از برگزاری جشنواره وبلاگ نویسی "پلاک" به مناسبت هفته دفاع مقدس در تهران خبر داد.

زهرا سراج پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: جشنواره وبلاگ نویسی "پلاک" به منظور آشنایی قشر جوان با ارزشهای هشت سال دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر برگزار می شود.

وی افزود: به همین منظور برای حضور فعال بانوان وبلاگ نویس، مسابقه ای از طرف واحد فرهنگی مجتمع کوثر با عنوان "پلاک" برگزار می شود که محورهای آن موضوعات دفاع مقدس است.

این مسئول بیان کرد: وبلاگهای شرکت کننده در ابعاد فنی، محتوایی، پیوندها و به روز بودن، جلوه ظاهری و پستهای تولیدی وبلاگ ‌نویس مورد بررسی داوران قرار خواهد گرفت که شرکت‌ کنندگان در انتخاب نوع سرویس‌ دهنده وبلاگ آزاد خواهند بود.

وی ادامه داد: علاقه ‌مندان برای شرکت در مسابقه می‌ توانند آدرس وبلاگهای خود را به پست الکترونیکی info@kosar.ac.ir ارسال و برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.kosar.ac.ir مراجعه کنند.

سراج پور یادآور شد: زمان ارسال آدرس وبلاگها تا تاریخ 20 مهرماه سال جاری است.

کد مطلب 1407991

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