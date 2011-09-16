انتشار 25 نشریه در کرمانشاه /حضور مدیران مسئول کمرنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، مطبوعات در کرمانشاه قبل و بعد از انقلاب دارای جایگاهی مهم و ارزنده بودهاند تا جایی که بسیاری از رجال سیاسی و فرهنگی استان قبل و بعد از انقلاب اسلامی دارای رسانههای مکتوب و روزنامه بودهاند.
گزارش مهر در این باره به آسیبها و مسائل مبتلا به مطبوعات در حال حاضر میپردازد و علل اقبال یا عدم اقبال به این رسانه ماندگار را در کرمانشاه بررسی می کند.
بخش اول این گزارش بر روی این نکته تاکید دارد که بحث بودن یا نبودن نشریات محلی در کرمانشاه به آگهیها، تعریف و تمجید، نیروهای متخصص و فنی و علاقمند بستگی دارد و بخشهایی از کیفیت نشریات محلی در استان فدای کمیت آنها شده است.
نشریات سالهای دور کرمانشاه غنی تر بوده اند
جلیل آهنگرنژاد استاد دانشگاه و مدیرمسئول هفته نامه صدای آزادی چاپ کرمانشاه درباره اهمیت نشریات محلی میگوید: یکی از تقسیم بندیهای مطبوعات و رسانهها، شکلبندی آنان بر اساس جغرافیاست و مطبوعات محلی بر همین اساس دارای کارکردی منطقهای بومی و محلی هستند که انتظارات مخاطبان از یک سو و انتظارات دست اندرکاران از سویی دیگر مورد مداقه قرار خواهد گرفت و استان کرمانشاه در این باره یکی از مناطق مهم کشور در عرصه رسانههای محلی است.
بهرام سلیمانی کارشناس مسائل اجتماعی و مدیرمسئول هفته نامه آوای کرمانشاه نیز معتقد است: مطبوعات محلی در کرمانشاه به لحاظ کمیت، رقم قابل قبولی دارند و انتشار بیش از 25 نشریه محلی در استان کرمانشاه بدون احتساب سرپرستی نشریات سراسری خود موید اهمیت این مسئله است اما باوجود این حجم از نشریات از نظر کیفی آنگونه که انتظار میرود نتوانستهاند موفق عمل کنند.
فریدون معتمدیان مدیرمسئول نشریه بیستون چاپ کرمانشاه نیز تاکید میکند: هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی، نشریات یکصد سال پیش در کرمانشاه پیشروتر از مطبوعات کنونی بودهاند به طوری که در آن روزگار 68 نشریه به صورت روزانه، هفتگی و حتی مجله منتشر میشده در حالی که هم اکنون 25 نشریه در استان فعال است و ازنظر کیفی هم نشریات سالهای دور کرمانشاه، غنیتر و پرمخاطبتر از نشریات کنونی بودهاند.
حجتالاسلام محمدآفتابی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه سابقه نشریات استان را بالا میداند که این سابقه دارای ارزش والا و ماندگاری در فرهنگ و تاریخ مطبوعات کشور است و مطبوعات استان کرمانشاه تا حدودی از استانهای همجوار وضعیت بهتری دارند.
وی معتقد است: نشریات محلی استان به علل مختلف امروز با بحران مخاطب روبرو شدهاند که یکی از دلایل آن بحث کیفی است و از همین رو آموزش و ارتقاء سطح کیفت مطبوعات استان از طریق برگزاری کلاسهای مطبوعاتی و خبرنگاری در سطوح گوناگون با حضور استادان مجرب در دستور کار ارشاد اسلامی قرار گرفته است.
نقش مطبوعات در اصلاح امور، ضعیف است
حجتالاسلام دکتر اسماعیل قبادی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه نیز در این باره میگوید: مطبوعات استان تنوع چندانی ندارند و توقع این است که از سطح بالاتری برخوردار باشند و در کنار اطلاعرسانی سالم و دقیق، از استقلال فکری و هویت مستقل برخوردار باشند.
وی میافزاید: مطبوعات محلی باید نیازهای جامعه و دغدغههای مردم و دولتمردان را به صورت دلسوزانه و منصفانه منعکس کرده و به دنبال اصلاح امور باشند.
قبادی تاکید کرد: ارزیابی بنده از مطبوعات استان ارزیابی متوسط و ضعیفی است به ویژه اینکه در اصلاح امور جامعه نقش برجسته و مطلوبی ندارند.
مدیرمسئول هفته نامه بیستون نیزعلت افول مطبوعات در استان را کمبود نیروی انسانی متخصص و متعهد به این حرفه عنوان کرده و میافزاید: اعطای مجوز نشریه به برخی افراد که توان فنی و مالی در این حوزه ندارند سبب رواج پدیدهای به نام نشریات اجارهای شده که این نشریات بعضا در اختیار افرادی قرار میگیرد که با دید دیگری وارد حوزه رسانه شدهاند و این در حالیاست که ورود به حوزه رسانه باید با عشق و علاقه صورت گیرد نه به عنوان کسب و پیشه که تبعات فراوانی به همراه دارد.
برخی به سودای نان وارد نشریات شده اند
آهنگرنژاد ادامه داد: در واقع مطبوعات محلی استان کرمانشاه به لحاظ فقدان تحریریه به معنای واقعی و حرفهای رشد نکرده و استفاده از نیروهای غیرمتخصص در عرصههای نشریات به دلایل مختلف از جمله عدم تمکن مالی سبب شده که نیروهای متخصص گرایشهای علوم ارتباطات، خبر، گرافیک، ادبیات، عکس و... نتوانند به مطبوعات راه یابند و از طرفی هر کسی به خود اجازه دهد در این عرصه ورود کرده و بدون گذراندن آموزشهای لازم، قلم در دست گرفته و خود را ژورنالیست و خبرنگار بداند.
وی نیز رسانههای امروز کرمانشاه را با افق دید کوچکتر ارزیابی کرده و میگوید: کمیت رسانههای مکتوب در کرمانشاه بیشتر از کیفیت رشد کرده و حتی صادقانه بگویم در بسیاری از موارد، تعریفی که از رسانههای مکتوب میشود در کرمانشاه تحریف شده و با نگاههای سطحی گرایانه به امر رسانههای مکتوب، اکثر مخاطبان عادی را به فضایی کشانده که خلاف همان رکن چهارم دموکراسی است و این مدل برخی گردانندگانی است که به سودای نان با نگاهی نان گرایانه مطبوعات را میبینند.
این فعال مطبوعاتی کرمانشاه تاکید کرد: عدم حضور نیروهای متخصص و تحصیل کرده در بدنه مطبوعات کرمانشاه به فضایی دامن زده که خروجی آن مقبول اهل فن و عامه اهل فضل نیست، کسانی هستند که گام در عرصه مدیریت و بدنه رسانههای کرمانشاه نهاده اند که دانش کافی برای این کار ندارند و امروز زمان آن رسیده که نیروهای متخصص و تحصیل کرده به این عرصه ورود کنند تا رسانههای کرمانشاهی نفسی تازه کنند و گام در عرصهای تازهتر گذارند که سبب ترقی و تعالی جامعه فراهم و درکنار نقدهای آگاهانه و عالمانه، رشد همه جانبه کرمانشاه را شاهد باشیم.
حجتالاسلام قبادی هم افراد متخصص امور مطبوعات را در استان بسیار کم عنوان کرد و گفت: بسیاری از نشریات محلی و نمایندگیهای در روزنامههای سراسری از نظر مالی ضعیف و کم بنیه هستند و اکثر آنها در اماکن و دفاتر اجارهای مستقر شده اند.
وی افزود: تقریبا بودن و نبودن این نشریات به آگهیهای دولتی بستگی دارد و از طرفی به علت همین فشارهای مالی گاهی این نشریات به افراد غیرمتخصص اجاره داده میشوند و در برخی اوقات مشاهده شده مدیرمسئول اصلا در استان حضور ندارد و نظارت مدیران مسئول بسیار کمرنگ است. نکته دیگر اینکه در مدیریت و بدنه مطبوعات استان کمتر از بچههای جبهه و جنگ و ایثارگران که افراد صاحب قلم خوبی هم در بین آنان وجود دارد، حضور دارند.
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گزارش: مهدی زارعی
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