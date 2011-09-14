بودجه احیای دریاچه ارومیه تصویب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر چهارشنبه در نشست خبری در خصوص شایعاتی مبنی بر کشته شدن یکی از شهروندان ارومیه در ناآرامیهای اخیر این شهر گفت: هیچیک از شهروندان کشته و زخمی نشدند.

جلال زاده افزود: برخی از رسانه های خارجی در راستای ایجاد فضای مسموم در شهر اخباری را در رابطه با کشته شدن یکی از شهروندان ارومیه منتشر کرده بودند که این خبر صحت نداشت و از سوی مراجع ذیربط نیز تکذیب شد.

تکذیب مخالفت جمهوری آذربایجان برای اختصاص حق آبه ایران از ارس

وی درباره مخالفت جمهوری آذربایجان با برداشت حق آبه ایران از ارس گفت: هیچیک از مسئولان این کشور موضوع مخالفت را تایید نکردند.

استاندار آذربایجان غربی به تشریح برداشت حق آبه کشورهای حاشیه رودخانه ارس اشاره و بیان داشت: کشور ایران به میزان سهم خود از این رودخانه آب برداشت می کند.

جلال زاده در رابطه با دغدغه های موجود در مورد دریاچه ارومیه نیز گفت: مسئولان استانی و کشوری به صورت جدی پیگیر مسایل و مشکلات دریاچه ارومیه هستند.

وی با تاکید بر اینکه مشکلات دریاچه ارومیه از 60 سال قبل‌ آغاز شده است افزود: تمامی عوامل خشکی دریاچه ارومیه کاملا روشن و واضح است و67 درصد مربوط به تغییرات اقلیمی می باشد.

جلال زاده عنوان کرد: در حال حاضر از تراز اکولوژیکی دریاچه ارومیه حدود سه متر فاصله داریم و سدهایی نیز که در سالهای اخیر احداث و به بهره برداری رسیده اند در حوضه‌آبریزی دریاچه ارومیه قرار ندارند.



این مسئول تاکید کرد: بر اساس اعلام مراجع ذیربط از جمله وزارت نیرو احداث سدها در آذربایجان غربی تنها پنج درصد در بروز این بحران نقش داشته است.

استاندار آذربایجان غربی به تشریح راهکارهای اتخاذ شده برای احیای دریاچه ارومیه در این کارگروه پرداخت و یادآور شد: عملیات اجرایی انتقال آب از حوضه های دیگر به دریاچه ارومیه از سال 89 آغاز شده که بعد از اتمام از حوضه رودخانه گلاس 750 میلیون متر مکعب آب به صورت سالانه به دریاچه ارومیه منتقل خواهد شد.

جلال زاده افزود: رئیس جمهوری به عنوان عالیترین مقام دولت به مقوله احیای دریاچه ارومیه نگاه ویژه ای دارند و دستورات لازم را نیز برای احیای این دریاچه صادر کرده اند و بودجه مورد نیاز نیز به تصویب رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در سطح شهر ارومیه حدود 30 هزار حلقه چاه غیرمجاز وجود دارد گفت: در سالهای اخیر سطح زیر کشت زمینهای کشاورزی حدود سه برابر افزایش یافته که به همین میزان نیز مصرف آب در محدوده دریاچه ارومیه بالا رفته است.

استاندار آذربایجان غربی توسعه استفاده از آبیاری تحت فشار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه را دومین اقدام دولت برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد و یادآور شد: نیازمند ایجاد نهضت در حوزه آبیاری تحت فشار هستیم که در این راستا باید فرهنگ سازی مناسبی نیز در بین کشاورزان ایجاد شود.

وی ادامه داد: در آذربایجان غربی در راستای اجرای آبیاری تحت فشار هیچ محدودیتی نداریم و حتی در استان ما سهم دولت از میزان تسهیلات و اعتبارات 100 درصد است.

نماینده عالی دولت در استان بارورسازی ابرها در محدوده دریاچه ارومیه را نیز به عنوان راهکار سوم دولت در راستای افزایش میزان بارندگی و افزایش سطح دریاچه ارومیه از مصوبات کارگروه دریاچه ارومیه عنوان کرد و افزود: این مصوبه نسبت به مصوبات دیگر در کوتاه مدت به نتیجه می رسد.