"سعادت آباد" از 30 شهریور ماه اکران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین ساخته مازیار میری که در بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد از 30 شهریور ماه در گروه سینمایی آزادی جایگزین فیلم "ندارها" می شود. پخش این فیلم برعهده فیلمیران است.

لیلا حاتمی، حامد بهداد، مهناز افشار، هنگامه قاضیانی، حسین یاری و امیر آقایی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه "سعادت‌ آباد" را امیر عربی به نگارش در آورده است.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: یاسی که در زندگی مشترک با محسن دچار تردیدهایی شده، تصمیم می‌گیرد برای او جشن تولد بگیرد و خاطراتی را یادآوری کند. او برای بهتر برگزار کردن مهمانی، همه چیز را از قبل پیش‌بینی می‌کند، غافل از این که همه‌ چیز مطابق با خواسته او پیش نمی‌رود...

مازیار میری فیلم‌های سینمایی "قطعه ناتمام"، "به آهستگی"، "پاداش سکوت" و "کتاب قانون" را کارگردانی کرده است.