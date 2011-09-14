60 درصدحاشیه ‌نشینان بیرجند زمین دریافت کردند

محمدعلی قاسم‌ زاده نداف در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 83 درصد از افرادی که در مناطق حاشیه شهر بیرجند ساکن بودند برای دریافت زمین معرفی شده‌اند.

وی با اشاره به حاشیه‌ نشینی شهرستان بیرجند تصریح کرد: در حال حاضر حاشیه ‌نشینی در این شهرستان ساماندهی شده است.

فرماندار بیرجند گفت: اولویت واگذاری زمین در روستاهای حاشیه شهر بیرجند با افراد بومی است.

وی همکاری مردم بیرجند را در بحث رفع مشکل حاشیه ‌نشینی خوب ارزیابی کرد و گفت: امید است با همکاری مردم بتوانیم در نقاط مختلف بیرجند مشکل حاشیه ‌نشینی را حل کنیم.

فرماندار بیرجند یادآور شد: در سال گذشته 180 هکتار از اراضی شهرستان برای حاشیه نشیانی که به صورت غیرقانونی ساکن شدند ساماندهی شده است.

قاسم‌ زاده نداف گفت: فرمانداری اقدام جدی برای جمع‌آوری مصالح ساختمانی که در اراضی حاشیه شهر دپو شده است، انجام خواهد داد.

فرماندار بیرجند با اشاره به اشتغال شهرستان بیرجند گفت: افزایش اشتغال نیاز به سرمایه ‌گذاری و اهتمام ویژه در بخش صنعت دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: در سال جاری با حذف موانع اداری به روند اشتغال موجود، شتاب داده شود تا به اهداف ترسیم شده برای اشتغال دستیابی شود.

قاسم‌ زاده نداف تصریح ‌کرد: در حال حاضر ورزشگاه 15 هزار نفری بیرجند به دلیل عدم اختصاص اعتبار کافی با پیشرفت کندی مواجه شده که این مشکل با عرضه اوراق مشارکت سهام به مردم برطرف می ‌شود.