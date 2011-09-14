به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مسئله شناسایی فلسطین در سازمان ملل بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

پایگاه اینترنتی الجزیره به بمباران بهار عربی و افزایش احساسات ضد اسرائیلی در ملت های عربی اشاره کرده است که خطری برای رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

الوطن قطر در بخش کاریکاتور خود مسئله شناسایی کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مورد توجه قرار داده است که تلاش های فلسطین در این زمینه از سوی رژیم صهیونیستی از بین می رود.

در کاریکاتور روزنامه الستقبل لبنان به فرصت طلبی رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه و روی برگرداندن وی از هم پیمانی استراتژیک با رژیم صهیونیستی و روی آوردن وی به کشورهای شمال آفریقا است.

پایگاه خبری الیوم السبع مصر نیز به حالت فوق العاده در این کشور پس از تسخیر سفارت رژیم صهیونیستی در قاهره اشاره دارد. در این تصویر شورای عالی نظامی مصر خطاب به مردم این کشور اعلام می کند که حالت فوق العاده به خاطر شهروندان مصری وضع شده است.

روزنامه الشرق قطر تردید و سردرگمی ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از انتخاب گزینه مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی، شناسایی کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمک های آمریکا و کشورهای غربی به تشکیلات خودگردان را به تصویر کشیده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز به خشونت هر روزه در کشورهای عربی از سوی عوامل دیکتاتورهای عرب توجه کرده است.

روزنامه الاتحاد امارات به تلاش معمر قذافی برای فرار از دست انقلابیون لیبی و بازداشت توسط اینترپل اشاره دارد که این فرار در نهایت ناکام خواهد بود.

در روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن استقامت انقلابیون لیبی در مبارزه با سرهنگ قذافی دیکتاتور این کشور را به تصویر کشیده است. استقامتی که در نهایت به ریشه‌کن شدن دیکتاتوری قذافی می‌انجامد.