کمک ۱۵۰ میلیون تومانی بسیجیان و پاسداران قم به مردم سومالی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رضا اکبری از کمک ۱۵۰ میلیون تومانی بسیجیان و پاسداران قمی به مردم سومالی خبر داد و افزود: در پی بحرانی شدن اوضاع قحطی زدگان در سومالی کارگروهی در ستاد سپاه علی بن ابی طالب (ع) با حضور نماینده کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شده و طی آن سازمان بسیج سازندگی استان قم به نمایندگی از سپاه مسئول جمع آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی برای مردم سومالی شد.



مسئول سازمان بسیج سازندگی استان قم در ادامه بیان داشت: این کمک‌ها در طول ماه مبارک رمضان، شب‌های احیا، روز قدس و روز عید فطر از بسیجیان در پایگاه‌های برگزیده و در مراکز سپاه علی بن ابی طالب (ع) جمع آوری شده است.



اکبری تصریح کرد: کمک‌های غیر نقدی جمع آوری شده توسط بسیج سازندگی شامل اقلامی مانند برنج، روغن، تن ماهی، پتو، لباس و... می‌شود که جمعا به جمعیت هلال احمر استان قم تحویل داده شده است.