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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۳۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

عارضه تنبلی چشم بعد از دوران کودکی قابل درمان نیست

عارضه تنبلی چشم بعد از دوران کودکی قابل درمان نیست

دبیر گروه چشم پزشکی نخستین همایش متخصصین رشته های مختلف پزشکی، بر ضرورت درمان بیماری تنبلی چشم کودکان در سنین 3 تا 6 سالگی تاکید کرد و گفت: این عارضه بعد از دوران کودکی قابل درمان نیست.

 دکتر امین الله نیک اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با طیف وسیعی از بیماریهای چشمی در کشور مواجه هستیم که چشم پزشکی ایران جوابگوی همه نیازهای تشخیصی و درمانی است.

وی با اشاره به ارتقای سطح آگاهی خانواده ها در سالهای اخیر نسبت به بیماریهای چشمی فرزندان شان، افزود: عارضه تنبلی چشم یکی از بیماریهایی است که می بایست قبل از دوران مدرسه کنترل شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران ادامه داد: والدین باید به این نکته توجه کنند که تنبلی چشم کودکان می بایست در سنین 3 تا 6 سالگی با مراجعع به چشم پزشکی، تشخیص داده شده و درمان شود.

نیک اقبالی با بیان این مطلب که تنبلی چشم به سادگی قابل درمان است، افزود: این عارضه می بایست قبل از 10 سالگی درمان شود و پس از آن غیر قابل درمان خواهد بود.

وی در ادامه به اهداف برگزاری همایش متخصصین اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این همایش، بازآموزی و ارتقای کیفی کار پزشکان است و اینکه از نظر انجام روشهای درمانی در بیماریهای چشم به روز باشند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری کلاسهای مربوط به بیماریهای چشم اطفال، آب سیاه، بیماریهای شبکیه و آب مروارید برای متخصصین چشم پزشکی در این همایش خبر داد و افزود: این کلاسها در مدت 3 روز برای چشم پزشکان برگزار می شود و طی آن با جدیدترین روشهای تشخیصی و درمانی این بیماریها آشنا می شوند.

نخستین همایش علمی متخصصان سراسر کشور از 20 تا 25 شهریور ماه جاری در مرکز همایشهای بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود.

کد مطلب 1408022

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