عارضه تنبلی چشم بعد از دوران کودکی قابل درمان نیست

دکتر امین الله نیک اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با طیف وسیعی از بیماریهای چشمی در کشور مواجه هستیم که چشم پزشکی ایران جوابگوی همه نیازهای تشخیصی و درمانی است.

وی با اشاره به ارتقای سطح آگاهی خانواده ها در سالهای اخیر نسبت به بیماریهای چشمی فرزندان شان، افزود: عارضه تنبلی چشم یکی از بیماریهایی است که می بایست قبل از دوران مدرسه کنترل شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن چشم پزشکی ایران ادامه داد: والدین باید به این نکته توجه کنند که تنبلی چشم کودکان می بایست در سنین 3 تا 6 سالگی با مراجعع به چشم پزشکی، تشخیص داده شده و درمان شود.

نیک اقبالی با بیان این مطلب که تنبلی چشم به سادگی قابل درمان است، افزود: این عارضه می بایست قبل از 10 سالگی درمان شود و پس از آن غیر قابل درمان خواهد بود.

وی در ادامه به اهداف برگزاری همایش متخصصین اشاره کرد و گفت: هدف از برگزاری این همایش، بازآموزی و ارتقای کیفی کار پزشکان است و اینکه از نظر انجام روشهای درمانی در بیماریهای چشم به روز باشند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران از برگزاری کلاسهای مربوط به بیماریهای چشم اطفال، آب سیاه، بیماریهای شبکیه و آب مروارید برای متخصصین چشم پزشکی در این همایش خبر داد و افزود: این کلاسها در مدت 3 روز برای چشم پزشکان برگزار می شود و طی آن با جدیدترین روشهای تشخیصی و درمانی این بیماریها آشنا می شوند.

نخستین همایش علمی متخصصان سراسر کشور از 20 تا 25 شهریور ماه جاری در مرکز همایشهای بین‌المللی رایزن برگزار می‌شود.