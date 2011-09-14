قزوین نائب قهرمان تنیس روی میز بانوان کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر مسابقات قهرمانی تنیس روی میز بانوان کشور در بخش جوانان با صدرنشینی تیم اصفهان به پایان رسید.

در دیدار نهایی این رقابت ها تیم دختران قزوین با پذیرش شکست سه بر یک مقابل تیم اصفهان در مجموع تیمی عنوان نائب قهرمانی این مسابقات را بدست آورد.

همچنین تیم البرز بر سکوی سومی این رقابت ها قرار گرفت.

در قسمت انفرادی و دوبل این مسابقات نمایندگان استان به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کردند.

در این مسابقات 100 تنیسور در قالب 22 تیم در سه قسمت تیمی، دونفره و انفرادی در ورزشگاه الغدیر قزوین با هم به رقابت پرداختند.

