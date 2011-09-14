استاد شهریار شاعری انقلابی و ارزش مدار بود

به گزارش خبرنگار مهر، علی داننده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت روز ملی شعر و ادب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: یاد و نام استاد شهریار به عنوان یکی از ارکان شعر معاصر همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی در تبریز گرامی داشته می شود.

وی افزود: استاد شهریار در ادبیات ایران اسلامی جایگاهی رفیع دارد و مقام و منزلت ادبی وی بسیار شامخ است.

داننده گفت: این استاد بلندآوازه علاوه بر ذوق غنی شاعری، به فضائل حمیده و خصائل پسندیده همچون عشق و ارادت به ائمه معصومین و انس با قرآن نیز آراسته بود و به همین دلیل اشعار وی همچون ستاره ای بر بلندای آسمان ادب این مرز و بوم می درخشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: آذربایجان و تبریز همواره یکی از کانونها و قطب های مهم فرهنگی کشور بوده و تامل در دواوین و آثار مکتوب و همچنین ظهور ادبا و شعرایی همچون استاد شهریار دلیلی بر این مدعاست.

همایش بزرگداشت روز ملی شعر و ادب روز شنبه 26 شهریور ماه جاری ساعت 17:30 توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن ادبی تبریز، انجمن علمی – آموزشی معلمان زبان و ادبیات فارسی استان و موسسه فرهنگی هنری مهر طاها آذر در تالار اقبال آذر مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

گفتنی است، در این آیین همچنین حجه الاسلام "میرتاج الدینی" معاون پارلمانی رئیس جمهور، مدیران کل و شعرای برجسته استانهای همجوار و کشور نیز حضور می یابند.