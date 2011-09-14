به گزارش خبرگزاری مهر، "پژواک یک سکوت" عنوان مستندی از گروه تلویزیونی شاهد است که ناگفته‌هایی از کاربرد سلاح‌های شیمیایی در جنگ تحمیلی توسط نیروهای بعثی عراق علیه ایران را افشا می‌کند.

این مستند به نوعی بازتاب ناگفته‌های جنگ ایران و عراق از زبان مسئولان سازمان ملل متحد خواهد بود. مستند "پژواک یک سکوت" جمعه 25 شهریور ماه ساعت 20 از شبکه دو روی آنتن می‌رود و قسمت‌های دیگر آن نیز از شنبه 26 شهریور هر روز از این شبکه پخش خواهد شد.

همچنین مستند "ورزش‌های سنتی" نیز به تهیه‌کنندگی رضا حکیم الهی روز جمعه 25 شهریور ماه ساعت 22 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این مستند سعی دارد با آماده سازی ذهن مخاطبان برای حضور در این جشنواره جهانی از هم اکنون به ارائه الگوهایی مناسب در جهت برنامه‌ریزی صحیح، کسب اطلاعات و آماده شدن علاقمندان برای شرکت در این جشنواره بپردازد.





