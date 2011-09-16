به گزارش خبرنگار مهر، تعیین "مزد دوگانه" موضوعی است که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در قالب پیش نویس اصلاح قانون کار پیشنهاد شده است که در حال حاضر نیز توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار در دست بررسی است.

بررسی سابقه تعیین مزد دوگانه نیز به سال های بسیار دور برمی گردد و زمانی که برای هر یک از صنایع یک حداقل دستمزدی تعریف می کردند و از این طریق افراد شاغل در آن بخش ها می توانستند طبق حوزه تخصصی خود دستمزد دریافت کنند.

سابقه "مزد دوگانه"

این تجربه یک بار دیگر در سال 85 نیز با اصرار وزارت کار سابق مطرح و توسط شورای عالی کار در آن زمان به تصویب رسید که در نهایت باعث ایجاد برخی موارد و حاشیه ها در محیط های کاری شد.

در سال 85 شورای عالی کار به این نتیجه رسیده بود که برای کارگران قرارداد موقت حداقل دستمزد بهتر و بیشتری تعیین شود و به همین جهت نیز قرار شد تا کارگران دارای قراردادهای رسمی فقط به میزان مصوبه حداقل دستمزد مزد بگیرند و کارگران قرارداد موقت 10درصد بیشتر از مصوبه حداقل دستمزد.

متاسفانه این فکر که بالاتر بودن فقط 10درصدی حداقل دستمزد کارگران قرارداد موقت خواهد توانست کارفرمایان را مجاب و یا مجبور کند تا کارگران قرارداد موقت خود را تبدیل وضعیت کنند راه به جایی نبرد و نه تنها باعث ایجاد تنش و درگیری بین کارگران رسمی و قراردادی بنگاه ها شد، بلکه به افزایش انعقاد قراردادهای سفید امضاء نیز دامن زد.

تنش در بنگاه‎ها و افزایش سفیدامضاء‌ها

همچنین اخراج برخی کارگران به دلیل بالا رفتن هزینه های آنان در بنگاه ها و مسائلی مانند ناتوانی کارفرما در تامین دستمزدهای آنان در آن سال خسارت هایی را برای بازار کار و اشتغال کشور به بار آورد و موجب ریزش نیروی کار شد.

البته هدف وزارت کار سابق نیز در فراهم کردن زمینه جذب دائم نیروی کار توسط کارفرما به دلیل بالا رفتن هزینه های موقتی ها نیز هرگز مورد توجه کارفرمایان قرار نگرفت.

وزارت سابق کار در سال 85 اعلام کرده بود که برای جلب رضایت کارگران دارای قراردادهای موقت کاری موضوع مربوط به افزایش 10درصد بیشتر مزد این گروه از سایر گروه ها را دنبال می کند.

فکری که عملی نشد

شاید در آن مقطع به دلیل قرارداد موقت بودن بیش از 80 درصد کل نیروی شاغل در بازار کار چنین تصمیمی گرفته شد که البته نتوانست کارایی مناسبی داشته باشد.

پس از آن وزارت سابق کار در سال 87 نیز دوباره موضوع مربوط به تعیین مزد دوگانه را مطرح کرد ولی این بار شورای عالی کار با تعیین دستمزد دوگانه موافقت نکرد تا اینکه اخیرا در قالب تبصره 2 ماده پیشنهادی 41 قانون کار به صورت طرح پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دوباره مطرح شد.

پیشنهاد جدید وزارت کار

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان تبصره 2 ماده 41 قانون کار مطرح کرده است: حداقل مزد کارگران با قرارداد موقت تا 10 درصد بیشتر از حداقل مزد کارگران دارای قرارداد دائم حسب مورد است.

به نظر می رسد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع بندی نظرات خود پیرامون اصلاح موادی از قانون کار که هم اکنون در قالب 74 ماده در اختیار شورای عالی کار قرار گرفته است، هنوز هم به دنبال قبولاندن پیشنهاد سال های دورتر خود است و این بار می خواهد نظر خود را به صورت یک تبصره در ماده 41 قانون کار مطرح و آن را قانونی کند.

میراث تفکر سابق

این موضوع را نیز نباید از نظر دور داشت که در واقع شاید دلیل قرار گرفتن این تبصره در ماده 41 قانون کار که البته هنوز در مرحله پیشنهاد است و می تواند دستخوش تغییراتی نیز شود، میراث تفکرات دورهای گذشته وزارت سابق کار باشد چرا که روند تدوین اصلاحات مورد نیاز در قانون کار از اوایل دولت گذشته آغاز شد و در سال جاری به جمع بندی نهایی خود رسید.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه موضوع تعیین مزد دوگانه فعلا در حد یک پیشنهاد است و باید توسط اعضای شورای عالی کار بررسی شود، گفت: این موارد به صورت 3 جانبه و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بررسی خواهد شد.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: البته این تجربه در گذشته نشان داد که عملا نمی تواند موفق باشد و بهتر است مزد سالیانه کارگران طبق همان فرمول نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و تامین سبد معیشت خانوار بررسی و تعیین شود.

تکرار یک تجربه ناموفق

صالحی ادامه داد: هرچند کنار هم قرار گرفتن دو فاکتور نرخ تورم و سبد معیشت کارگری نیز نتوانست آنگونه که باید نیازهای یک خانوار را تامین کند اما به مراتب کارکردهای بهتری از مزد دوگانه داشته است.

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار، افزود: در هر حال استفاده از این دو فاکتور و همچنین مزد منعطف در سایر سطوح مزدی سالیان متمادی اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد: به نظر من پیش نویس ارائه شده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیازمند کار کارشناسی و بررسی های بیشتری است و هم اکنون دارای یک نگاه گذرا و سطحی به مسائل و موضوعات مختلف کارگری است.

مشاور ارشد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، بیان داشت: در زمان تدوین پیش نویس قانون کار بررسی هایی بر روی موادی از قانون فعلی کار که هیچگاه به اجرا گذاشته نشده است نیز باید صورت می گرفت تا مشخص شود که چرا برخی از مواد این قانون قابلیت اجرایی پیدا نکرده است تا حداقل بتوان از این بخش ظرفیت قانون کار استفاده کرد.

مواد منفعل قانون کار

صالحی تصریح کرد: همچنین باید نیم نگاهی نیز به ایجاد ظرفیت های جدید در مواد منفعل صورت می گرفت تا بتوان با بروز رسانی برخی مواد قانون کار زمینه های اجرای آن را فراهم کرد.

وی اظهار داشت: قانون کار متاثر از قانون تامین اجتماعی است و ما باید زمینه های اجرایی شدن آن را در محیط های کاری کشور فراهم کنیم اما در پیش نویس کار به صورت سطحی دیده شده و موضوعات خیلی از عمق مناسبی برخوردار نیست.

نتیجه مزد دوگانه؛ اخراج

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار بیان داشت: متاسفانه آنچه که به عنوان مزد دوگانه در سال 85 به تصویب شورای عالی کار رسید، نتوانست از کارایی لازم در محیط های کاری برخوردار شود.

به گفته صالحی، در آن زمان مسائل و حواشی بین کارگران دائم و موقت پیش آمد به نحوی که نیروهای رسمی فکر کردند که بنگاه در مورد دستمزد بین آنها و نیروهای موقت تفاوت قائل شد و این موضوع باعث چالش هایی شد که در نهایت به جای کمک در حل معضل قراردادهای موقت منجر به اخراج برخی نیروهای کار و همچنین رواج هرچه بیشتر قراردادهای صوری و سفیدامضاء شد.