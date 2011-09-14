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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۴

معرفی "مرغ بهشتی" در "چراغستان"

معرفی "مرغ بهشتی" در "چراغستان"

برنامه "چراغستان" کاری از گروه فرهنگ رادیو ایران کتاب "مرغ بهشتی" درباره شعر و زندگی استاد شهریار را معرفی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه این هفته در بخش پیشخوان کتاب "مرغ بهشتی" زندگی نامه و شعر شهریار نوشته دکتر مریم مشرف از انتشارات ثالث را توسط دکتر امیر حسین شاه علی کارشناس کتاب معرفی می کند.

بیان سیر تحول تاریخ کتاب توسط مریم روحی دل و پاسخ به مسابقه بیستم مرداد این برنامه و طرح سوال جدید، اخبار تازه‌های نشر، قاب خیال و یک داستانک از مهمترین بخش‌های این برنامه است.

همچنین در بخش گفتگو با یکی از تصویرگران کتاب کودک در خصوص ویژگی‌های تصاویر کتاب کودکان گفتگو می‌شود.

گزارش از معرق کار و ارتباط این حرفه با مطالعه از دیگر بخش‌های این برنامه فرهنگی است که فاطمه عسگری و احمرضا صدر گزارشگر، فاطمه نیرومند، گوینده میهمان و محمد طارمی تهیه کننده آن هستند.

این برنامه، هر هفته پنج شنبه بعد از خبر ساعت 23 شب به سردبیری زهرا فقیه میرزایی پخش می‌شود.

کد مطلب 1408031

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