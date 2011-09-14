هفته ملی گردشگری ایران بصورت پایلوت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر چهارشنبه در ستاد برگزاری هفته گردشگری در استان گلستان گفت: با توجه به این که شعار روز جهانی گردشگری (27 سپتامبر- 5 مهرماه) در سال جاری میلادی(2011) از سوی سازمان جهانی گردشگری تحت عنوان «گردشگری پیونددهنده فرهنگ‌ها» نامگذاری شده است، لذا ستاد برگزاری هفته گردشگری کشور به ریاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در این استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در این هفته افزود: با هوشیاری و درک ظرایف جهانی چنین نامگذاری‌هایی، معرفی جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به عنوان مکانی که توجه ویژه به فرهنگ اقوام ایرانی دارد و نیز وحدت و زندگی مسالمت‌آمیز فی مابین اقوام ایران زمین، نسبت به تغییرتاریخ برگزاری جشنواره از آذرماه به هفته گردشگری اقدام شده است.

وی عنوان کرد: در این مراسم نمونه متعالی وحدت اقوام و گروه‌های قومی که در ایران موجود است به نمایش گذاشته می شود.

عباسی عنوان کرد: امید واریم برنامه های این هفته با مشارکت موثر همه فعالین صنعت گردشگری و با برنامه ریزی و هماهنگی های میان بخشی، با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.

5 مهر ماه روز جهانی جهانگردی و 5 لغایت 12 مهر ماه سال جاری، هفته گردشگری است.