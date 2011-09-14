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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۱۹

هفته ملی گردشگری ایران بصورت پایلوت در گلستان برگزار می شود

هفته ملی گردشگری ایران بصورت پایلوت در گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست میراث فرهنگی گلستان گفت: هفته ملی گردشگری ایران برای اولین بار به صورت پایلوت در استان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر چهارشنبه در ستاد برگزاری هفته گردشگری در استان گلستان گفت: با توجه به این که شعار روز جهانی گردشگری (27 سپتامبر- 5 مهرماه) در سال جاری میلادی(2011) از سوی سازمان جهانی گردشگری تحت عنوان «گردشگری پیونددهنده فرهنگ‌ها» نامگذاری شده است، لذا ستاد برگزاری هفته گردشگری کشور به ریاست  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در این استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در این هفته افزود: با هوشیاری و درک ظرایف جهانی چنین نامگذاری‌هایی، معرفی جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به عنوان مکانی که توجه ویژه به فرهنگ اقوام ایرانی دارد و نیز وحدت و زندگی مسالمت‌آمیز فی مابین اقوام ایران زمین، نسبت به تغییرتاریخ برگزاری جشنواره از آذرماه به هفته گردشگری اقدام شده است.

وی عنوان کرد: در این مراسم نمونه متعالی وحدت اقوام و گروه‌های قومی که در ایران موجود است به نمایش گذاشته می شود.
 
عباسی عنوان کرد: امید واریم برنامه های این هفته با مشارکت موثر همه فعالین صنعت گردشگری و با برنامه ریزی و هماهنگی های میان بخشی، با شکوه هرچه تمام تر برگزار شود.
 
5 مهر ماه روز جهانی جهانگردی و 5  لغایت 12 مهر ماه سال جاری، هفته گردشگری است.
کد مطلب 1408032

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