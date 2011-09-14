هفته ملی گردشگری ایران بصورت پایلوت در گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی عصر چهارشنبه در ستاد برگزاری هفته گردشگری در استان گلستان گفت: با توجه به این که شعار روز جهانی گردشگری (27 سپتامبر- 5 مهرماه) در سال جاری میلادی(2011) از سوی سازمان جهانی گردشگری تحت عنوان «گردشگری پیونددهنده فرهنگها» نامگذاری شده است، لذا ستاد برگزاری هفته گردشگری کشور به ریاست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، در این استان تشکیل شده است.
وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در این هفته افزود: با هوشیاری و درک ظرایف جهانی چنین نامگذاریهایی، معرفی جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین به عنوان مکانی که توجه ویژه به فرهنگ اقوام ایرانی دارد و نیز وحدت و زندگی مسالمتآمیز فی مابین اقوام ایران زمین، نسبت به تغییرتاریخ برگزاری جشنواره از آذرماه به هفته گردشگری اقدام شده است.
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