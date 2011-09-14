سند چشم انداز ۲۰ ساله حرم حضرت معصومه (س) در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی اکبر حسینی‌نژاد ظهر چهارشنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه با موضوع گزارش ارائه عملکرد هفت ماهه تولیت آستانه مقدسه که در سالن جلسات مرکز فقه اهل بیت (ع) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه شهر قم محور مواصلاتی ۱۷ استان کشور است، اظهار داشت: تدوین سند چشم انداز ۲۰ ساله آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، تهیه نقشه جامع مهندسی اطراف حرم مطهر، تدوین چارت و آیین نامه سازمانی حرم مطهر از جمله اهداف و برنامه‌های آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) در آینده است.



مدت زمان اسکان زائران در قم بسیار کوتاه است



وی گفت: تعداد زائران روزانه حرم حضرت معصومه (ع) نسبت به حرم مطهر امام رضا (ع) بیشتر است، فقط ماندگاری و مدت زمان اسکان زائران در قم بسیار کم است.



وی ادامه داد: زائران امام رضا (ع) حدود برای هفته اسکان در مشهد مقدس برنامه ریزی می‌کند ولی مدت زمان اسکان زائران حضرت مصعومه (س) حداقل دو ساعت و حداکثر یک روز است به همین دلیل تعداد زائران قم بیشتر از مشهد است و برای صحت این موضوع می‌توان تعداد زائران عید نوروز استان قم را با مشهد مقایسه کرد.



حرم مطهر در شب قدر میزبان۱۵۰هزار زائر بود



نائب التولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) با بیان اینکه حرم حضرت معصومه (س) در شب قدر سال جاری میزبان ۱۵۰ هزار زائر بود، اضافه کرد: زائران حرم حضرت معصومه (س) امسال در برنامه‌های حرم مطهر ‌‌نهایت همکاری و مشارکت را داشته‌اند.



وی با اشاره به اینکه آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) دارای وظایف، اهداف و چشم اندازهای تدوین شده‌ای است، گفت: تولیت حرم حضرت معصومه (س) پنج محور اصلی، حفظ و کرامت بارگاه ملکوتی حرم مطهر، تلاش لازم برای آسایش زائران و مجاوران حرم، نشر معارف اهل بیت (ع) ‌ خدمت به محرومان و مستضعفان، توسعه و بهسازی کانون علم و معنویت را در دستور کار خود قرار داده است که مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز است.



وی ابراز داشت: ‌ در همین راستا تولیت حرم حضرت معصومه (س) رویکرد جدیدی را در نظامند کردن کلیه کار‌ها و فعالیت‌های آستانه مقدسه تدوین کرده است و در کنار کارهای فرهنگی از انجام کارهای عمرانی و توسعه و بازسازی غفلت نکرده است و با جدیت در حال پیگیری است.



وی افزود: برای نظامند شدن تشکیلات آستانه مقدسه و انجام امور این مکان مقدس نیازمند تدبیر و تشکیل شوار، کمیسیون و کارگروه‌ها هستیم که شورای آموزشی، شورای عالی فرهنگی، کارگروه چشم انداز ۲۰ ساله آستانه مقدسه، کارگروه هنری و ارتباطات حوزوی و کمیسیون فنی و مهندسی و نیروی انسانی از جمله تشکیلات شکل گرفته است.



نائب التولیت آستانه مقدسه حضرت فاطمه معصومه (س) در خصوص نتایج شکل گیری تشکل‌ها، کمیسیون و کارگرو‌ها اظهار داشت: تدوین چشم انداز ۲۰ ساله آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، آماده شدن نقشه جامع مهندسی اطراف حرم مطهر، تدوین چارت و آیین نامه سازمانی از جمله نتایج این تشکیلات است.



وی با اشاره به اینکه یکی از امورهای که در دستور کار تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) است امور فرهنگی است، اضافه کرد: ‌ اطلاع رسانی به زائران، بازنگری و توسعه برنامه‌های حرم مطهر، تخصصی کردن قرائت قرآن، ادعیه و اذان، توسعه کمی و کیفی شب شعر در حرم، اصلاح و بازنگری بیان احکام شرعی، راه اندازی حلقه‌های معرفت با استفاده از اساتید حوزه علمیه در دو بخش خواهر و بردار و در تمام رده‌های سنی، نامگذاری درب‌های حرم مطهر و تفکیک جنسیتی و شبانه روزی کردن حرم حضرت معصومه (س) از جمله کارهای فرهنگی و فعالیت‌های صورت گرفته در حرم مطهر است.