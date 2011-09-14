زیباسازی شهر تهران از ایده های جهانی استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کلخورانی در دومین نشست تخصصی بین المللی زیباشناسی منظر شهری با اشاره به تلاش متخصصان ایرانی در به کار گرفتن شیوه های جدید زیباسازی شهر اظهارداشت: استفاده از نوآوری کشورهای دیگر کمک بزرگی به ما در بهتر شدن نورپردازیهای شهر کرده است و همچنین می‌توان در یک تعامل گسترده تجربیات علمی را میان دانشجویان این رشته تبادل کرد .

وی افزود: اگر ساخت تهران را تنها بخواهیم به دست مهندسان عمران بسپاریم بدون شک تهران شهری بی‌روح و بی‌رنگ خواهد شد بنابراین لازم است که در طراحی شهر از حضور معماران و هنرمندان استفاده شود.

به گفته کلخورانی، حضور معماران و درکنار سایر مهندسان شهرسازی و عمران بسیار ضروری است تا خانه‌های ساخته شده همچون بناهای تاریخی مان صاحب روح و هنر باشد، همچنین در کنارش معماری سبز نیز اجرا شود تا شهروندان بتوانند از فضای سبز برخوردار شوند.

معاون شهردار تهران تاکید کرد: صرف هزینه برای بهبود سیما و منظر شهری به معنای سرمایه گذاری در روح و روان شهروندانی است که دائماً با ترافیک و مشغولیت های زندگی شهرنشینی در ارتباط هستند.

وی تصریح کرد: ساماندهی منظر شهری موضوعی است که به شکل فوق العاده در شهر تهران احساس می‌شود. پدیده شگفت انگیز معماری و نور درتاریخ هنر ایرانیان همواره وجود داشته و نقش موثری در زیبایی شناسی منظر شهری دارد

معاون شهردار تهران افزود: برگزاری نشستهای تخصصی زمینه‌ای برای تحول اساسی در منظر شهری تهران است و شهروندان در آینده نزدیک شاهد تحولاتی در حوزه منظر شهری تهران خواهند بود.