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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۵۲

چاوشیان در گفتگو با مهر:

زرین دست مدیریت فیلمبرداری "امپراطوری عشق" را برعهده گرفت

زرین دست مدیریت فیلمبرداری "امپراطوری عشق" را برعهده گرفت

تهیه کننده "امپراطوری عشق" از آغاز پیش تولید این پروژه سینمایی به کارگردانی بهزاد بهزادپور و حضور علیرضا زرین دست به عنوان مدیر فیلمبرداری در این فیلم خبر داد.

جلال چاوشیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم توسط بهزادپور به نگارش در آمده است وموضوع آن به ماقبل اسلام برمی گردد و داستان درباره حمله سپاه اربعه برای نابودی خانه کعبه و اتفاقاتی که پس از آن می افتد است.

وی افزود: پروانه ساخت مدتی پیش صادر شده وهم اکنون در پیش تولید قرار داریم. برای مشارکت و سرمایه گذاری با دو کمپانی خارجی وارد مذاکره شدیم و هم اکنون فیلمنامه برای اعلام نظرات به طرفین ارائه شده است. تا 15 روز دیگر تکلیف سرمایه گذار هم مشخص می شود.

چاوشیان ادامه داد: فیلمبرداری در ایران انجام می شود و تاکنون حضور علیرضا زرین دست در "امپراطوری عشق" قطعی شده است. به زودی طراح صحنه و لباس هم مشخص خواهد شد.

بهزاد بهزادپور پیش از این فیلم اپیزودیک "خداحافظ رفیق" را کارگردانی کرده است.

کد مطلب 1408052

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