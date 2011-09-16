زرین دست مدیریت فیلمبرداری "امپراطوری عشق" را برعهده گرفت

جلال چاوشیان در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: فیلمنامه این فیلم توسط بهزادپور به نگارش در آمده است وموضوع آن به ماقبل اسلام برمی گردد و داستان درباره حمله سپاه اربعه برای نابودی خانه کعبه و اتفاقاتی که پس از آن می افتد است.

وی افزود: پروانه ساخت مدتی پیش صادر شده وهم اکنون در پیش تولید قرار داریم. برای مشارکت و سرمایه گذاری با دو کمپانی خارجی وارد مذاکره شدیم و هم اکنون فیلمنامه برای اعلام نظرات به طرفین ارائه شده است. تا 15 روز دیگر تکلیف سرمایه گذار هم مشخص می شود.

چاوشیان ادامه داد: فیلمبرداری در ایران انجام می شود و تاکنون حضور علیرضا زرین دست در "امپراطوری عشق" قطعی شده است. به زودی طراح صحنه و لباس هم مشخص خواهد شد.

بهزاد بهزادپور پیش از این فیلم اپیزودیک "خداحافظ رفیق" را کارگردانی کرده است.