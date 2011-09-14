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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۱۷

فراست طلب:

اجرای قوانین و حفظ حقوق شهروندی در زندان قزوین محور فعالیت است

اجرای قوانین و حفظ حقوق شهروندی در زندان قزوین محور فعالیت است

قزوین - خبرگزاری مهر: مدیرکل زندانهای استان قزوین گفت: صیانت و تکریم ازحقوق شهروندی و شفاف سازی در اجرای قوانین امری ضروری است و همراه با ارائه خدمت مطلوب در حوزه های مختلف زندان های قزوین اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر چهارشنبه در بازدید از سالن جدید ملاقات زندانیان قزوین گفت: با اطلاع رسانی به موقع و افزایش آگاهی ‌مراجعان ازخدمات دریافتی، زمینه احیاء حقوق شهروندی فراهم می شود.
 
فراست طلب افزود: حفظ بهداشت روانی زندانیان و خانواده های آنها از جمله وظایف ذاتی سازمانی است و تحت هر شرایطی فراموش نمی شود و آنچه برای حفظ حقوق شهروندی حائزاهمیت است، اجرای دقیق دستورالعمل ها و پرهیزاز اقدامات سلیقه ای است.
 
وی گفت: شفاف سازی درارائه خدمات و برنامه ها، کمک شایانی به ایجاد رابطه مناسب با مراجعین خواهد کرد.
 
فراست طلب به سیستم های نوین خدمتی در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: نیازسنجی و ساختاریابی درست از وضعیت ارائه خدمات به زندانیان و بخصوص خانواده آنها، فرآیند زمان و مکان خدمت را به حداقل رسانده است.
 
مدیرکل زندانهای قزوین آموزشهای نحوه خدمت به کارکنان را ضروری دانست و بیان کرد: برای نهادینه ‌سازی فرهنگ حقوق شهروندی بایستی آموزش‌های علمی و به روز شده جدی گرفته شود.
 
وی با تأکید بر اینکه کسی حق توهین به زندانیان را ندارد بیان کرد: با توجه به این که زندانیان در شرایط خاص روحی و روانی قرار دارند، خدمت زندانبانان به این افراد نیازمند فرآیند اصلاح وتربیت و ازبین بردن رفتارهای پرخطر است که با تاسی از رهنمودهای امام راحل نظام زندانبانی نشأت گرفته ازاصول و قوانین اسلامی است وحفظ حرمتها درآن  جدی گرفته شده است.
 
فراست طلب به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره و تصریح کرد: واحدهای فرهنگی زندانهای استان مأموریت دارند با برنامه ‌ریزی و اطلاع رسانی مناسب فرهنگی واجتماعی، زندانیان و خانواده های آنها را با وظایف و حقوق متقابل زندان و زندانی آشنا کنند تا خواسته های آنها منطبق برقوانین باشد.
 
این مسؤل بیان کرد: درنظام جمهوری اسلامی ایران خدمات و کارهای فراوانی درحوزه زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان انجام شده که باید به نحو شایسته ای به اطلاع عموم مردم رسانده شود.
 
وی از واحد ارزیابی عملکرد اداره کل زندانهای قزوین خواست بر فرآیندها و برنامه های تکریم ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد.
 
مدیرکل زندانهای قزوین همچنین ازمسؤلان زندان مرکزی در کاهش فرآیند ملاقات زندانیان تقدیر کرد و اظهارداشت: با افتتاح سالن ملاقات جدید و برنامه ریزی همکاران، فرآیند ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از سه ساعت به 45 دقیقه کاهش یافته است.
 
فراست طلب زیبا سازی و افزایش فضاهای ملاقات های کابینی، حضوری و خصوصی را در روحیه زندانیان و خانواده ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: ملاقات در محیط جدید همراه با کاهش زمان، موجب آرامش و رضایت خانواده زندانیان قزوین شده است. 
کد مطلب 1408054

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