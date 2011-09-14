اجرای قوانین و حفظ حقوق شهروندی در زندان قزوین محور فعالیت است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فراست طلب ظهر چهارشنبه در بازدید از سالن جدید ملاقات زندانیان قزوین گفت: با اطلاع رسانی به موقع و افزایش آگاهی ‌مراجعان ازخدمات دریافتی، زمینه احیاء حقوق شهروندی فراهم می شود.

فراست طلب افزود: حفظ بهداشت روانی زندانیان و خانواده های آنها از جمله وظایف ذاتی سازمانی است و تحت هر شرایطی فراموش نمی شود و آنچه برای حفظ حقوق شهروندی حائزاهمیت است، اجرای دقیق دستورالعمل ها و پرهیزاز اقدامات سلیقه ای است.

وی گفت: شفاف سازی درارائه خدمات و برنامه ها، کمک شایانی به ایجاد رابطه مناسب با مراجعین خواهد کرد.

فراست طلب به سیستم های نوین خدمتی در زندانهای استان اشاره کرد و گفت: نیازسنجی و ساختاریابی درست از وضعیت ارائه خدمات به زندانیان و بخصوص خانواده آنها، فرآیند زمان و مکان خدمت را به حداقل رسانده است.



مدیرکل زندانهای قزوین آموزشهای نحوه خدمت به کارکنان را ضروری دانست و بیان کرد: برای نهادینه ‌سازی فرهنگ حقوق شهروندی بایستی آموزش‌های علمی و به روز شده جدی گرفته شود.

وی با تأکید بر اینکه کسی حق توهین به زندانیان را ندارد بیان کرد: با توجه به این که زندانیان در شرایط خاص روحی و روانی قرار دارند، خدمت زندانبانان به این افراد نیازمند فرآیند اصلاح وتربیت و ازبین بردن رفتارهای پرخطر است که با تاسی از رهنمودهای امام راحل نظام زندانبانی نشأت گرفته ازاصول و قوانین اسلامی است وحفظ حرمتها درآن جدی گرفته شده است.

فراست طلب به اقدامات انجام شده در این حوزه اشاره و تصریح کرد: واحدهای فرهنگی زندانهای استان مأموریت دارند با برنامه ‌ریزی و اطلاع رسانی مناسب فرهنگی واجتماعی، زندانیان و خانواده های آنها را با وظایف و حقوق متقابل زندان و زندانی آشنا کنند تا خواسته های آنها منطبق برقوانین باشد.

این مسؤل بیان کرد: درنظام جمهوری اسلامی ایران خدمات و کارهای فراوانی درحوزه زندانها و اصلاح و تربیت زندانیان انجام شده که باید به نحو شایسته ای به اطلاع عموم مردم رسانده شود.

وی از واحد ارزیابی عملکرد اداره کل زندانهای قزوین خواست بر فرآیندها و برنامه های تکریم ارباب رجوع نظارت مستمر داشته باشد.

مدیرکل زندانهای قزوین همچنین ازمسؤلان زندان مرکزی در کاهش فرآیند ملاقات زندانیان تقدیر کرد و اظهارداشت: با افتتاح سالن ملاقات جدید و برنامه ریزی همکاران، فرآیند ملاقات زندانیان با خانواده هایشان از سه ساعت به 45 دقیقه کاهش یافته است.

فراست طلب زیبا سازی و افزایش فضاهای ملاقات های کابینی، حضوری و خصوصی را در روحیه زندانیان و خانواده ها مثبت ارزیابی کرد و گفت: ملاقات در محیط جدید همراه با کاهش زمان، موجب آرامش و رضایت خانواده زندانیان قزوین شده است.