منطقه پرجمعیت حصار کرج صاحب پارک می شود

حسین شریف کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با هدف افزایش سرانه فضای سبز در این منطقه و ایجاد فضای شاد و سالم برای شهروندان و در راستای خدمت رسانی به شهروندان منطقه حصار، عملیات احداث پارک محله ای در این منطقه در دست اجرا است.

وی افزود: این پارک 600 مترمربع و دارای ست ورزشی، وسایل بازی، جاده تندرستی و جاده سلامتی است.

این مسئول عنوان کرد: در حال حاضر احداث این پارک دارای 60 درصد پیشرفت فیزیکی است که امید می رود هرچه سریعتر به اتمام رسد.

شریف کاظمی یادآور شد: زمین این پارک در گذشته ملک مخروبه و مجل تجمع خاک، زباله و نخاله بوده است و بنا به درخواست اهالی منطقه مقرر شد که به پارک تبدیل شود.

این مسئول ادامه داد: به طور قطع با افتتاح و بهره برداری از این پارک میزان سرانه فضای سبز در این منطقه افزایش می یابد.

وی گفت: یکی از اولویت های اصلی این منطقه در سال جاری، افزایش سرانه فضای سبز و تعداد پارکها و بوستانها در نقاط مختلف است که در آینده ای نزدیک با احداث پارکهای مورد نیاز این منطقه، نیازهای جوانان و نوجوانان برطرف می شود.





