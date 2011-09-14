معتادان لرستانی دارای کمپ می شوند/ کلیدی برای حل یک معضل

حسن شریعت نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر راه اندازی محلی برای نگهداری معتادان در استان لرستان اظهار داشت: در این راستا در شورای مبارزه با مواد مخدر استان قرار بر این شد که دو کمپ به صورت موقت و دائم برای نگهداری این افراد در لرستان راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی کمپ ها به صورت موقت خواهد بود عنوان کرد: دو کمپ یاد شده توسط نیروی انتظامی و بهزیستی راه اندازی می شوند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان ادامه داد: همچنین ما پیگیر هستیم که یک مرکز به صورت همیشگی و دائم برای نگهداری معتادان در لرستان راه اندازی کنیم.

شریعت نژاد با بیان اینکه معتادان به طور مستمر در قالب طرح های پاکسازی در سطح شهرهای استان توسط نیروی انتظامی جمع آوری می شوند، ادامه داد: البته بر اساس قانون نمی توان این افراد را در زندانها نگهداری کرد لذا در این راستا راه اندازی مرکز نگهداری معتادان در لرستان بسیار ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه راه اندازی این مرکز به طور ویژه در دستور کار قرار گرفته است، ابراز امیدواری کرد که به زودی مرکز نگهداری معتادان در لرستان راه اندازی شود.

بنابر این گزارش حضور معتادان در برخی مناطق شهر خرم آباد بارها مورد گلایه و انتقاد مردم قرار گرفته است ولی متاسفانه این روند علی رغم پاکسازیهای متعدد نیروی انتظامی همچنان ادامه دارد و حتی در برخی اوقات مردم شاهد تکدی گری این افراد در سطح شهر هستند.

این در حالیست که پیش از این نیز مدیر کل زندانهای استان لرستان با اشاره به روند رو به رشد افزایش زندانیان مرتبط با مواد مخدر گفته بود: در حال حاضر از تعداد کل زندانیان موجود در زندانهای این استان حدود نیمی از آنها به جرائم مرتبط با مواد مخدر اختصاص دارد.

محمدعلی محمدی از حضور این معتادان در زندانهای لرستان بعنوان یک چالش یاد کرد و ادامه داد: این موضوع باعث شده است که اقدامات اصلاحی و فرهنگی در این بخش نیز با مشکلاتی مواجه شود.

محمدی بر لزوم ایجاد مراکز نگهداری معتادان تأکید کرد و اظهار داشت: ایجاد چنین مراکزی از طرفی باعث می شود طبقه بندی زندانیان به شکل مطلوب تری انجام شده و از سوی دیگر علاوه بر ایمن تر شدن فضای زندانها و کاهش رفتارهای پرخطر، فرآیند اصلاح و تربیت نیز از روند قابل قبولی برخوردار می شود.

این سخنان در حالی مطرح می شود که پیش از این نیزفرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان در سخنانی با انتقاد از نبود اردوگاه برای نگهداری معتادان پرخطر در استان، اظهار داشت: در حال حاضر حضور معتادین مبتلا به بیماریهای عفونی مانند هپاتیت و ایدز برای جامعه مسئله ساز شده است.

وی با بیان اینکه باید محلی به عنوان قرنطینه برای معتادین پرخطر در نظر گرفته شود، ادامه داد: ما در کمیته مقابله با مواد مخدر نیز برای پاکسازی کامل شهر از وجود معتادان اعلام آمادگی کرده ایم که این امر زمانی محقق می شود که مکانی برای نگهداری این معتادان در نظر گرفته شود.

با این اوصاف امید می رود با عملیاتی شدن وعده معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان برای احداث مرکز نگهداری معتادان در لرستان زمینه رفع چندین مشکل از جمله حضور معتادان در سطح جامعه و زندانها تا حدودی فراهم شود.