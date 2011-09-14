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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۲۷

گنابادی:

اردوهای بسیج سازندگی در روستاهای محروم گناباد آغاز شد

اردوهای بسیج سازندگی در روستاهای محروم گناباد آغاز شد

گناباد - خبرگزاری مهر: فرمانده حوزه امام حسین(ع) بیدخت گفت: اردوهای بسیج سازندگی هجرت سه در دو روستای محروم گناباد آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمدرضا گنابادی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح در جمع خبرنگاران شهرستان گفت: این طرح در دو روستای رحمت آباد و گیسور به مدت شش روز و با شرکت بسیجیان محلات این حوزه اجرا می شود.

فرمانده حوزه امام حسین(ع) بیدخت افزود: در این مدت توسط بسیجیان حوزه امام حسین(ع) بیدخت حصار کشی مجتمع فرهنگی ولی عصر(عج)گسیور، تکمیل ساختمان پایگاه مقاومت و در روستای رحمت آباد اجرای سقف آشپزخانه مسجد روستا انجام خواهد شد.

وی گفت: در روستای گیسور کلاسهای نقاشی، قرآن، آموزش خانواده و خیاطی دایر است که در این کلاسها مربیان بسیجی حوزه امام حسین(ع) به تدریس و آموزش مشغولند.

فرمانده حوزه امام حسین(ع) بیدخت افزود: مدارس این روستا برای تشکیل کلاس می توانست مورد استفاده قرار گیرد که متاسفانه آموزش و پرورش همکاری لازم را در خصوص تحویل کلاسها به بسیج سازندگی نداشت.

کد مطلب 1408062

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