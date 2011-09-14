اردوهای بسیج سازندگی در روستاهای محروم گناباد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد محمدرضا گنابادی عصر چهارشنبه در حاشیه اجرای این طرح در جمع خبرنگاران شهرستان گفت: این طرح در دو روستای رحمت آباد و گیسور به مدت شش روز و با شرکت بسیجیان محلات این حوزه اجرا می شود.

فرمانده حوزه امام حسین(ع) بیدخت افزود: در این مدت توسط بسیجیان حوزه امام حسین(ع) بیدخت حصار کشی مجتمع فرهنگی ولی عصر(عج)گسیور، تکمیل ساختمان پایگاه مقاومت و در روستای رحمت آباد اجرای سقف آشپزخانه مسجد روستا انجام خواهد شد.

وی گفت: در روستای گیسور کلاسهای نقاشی، قرآن، آموزش خانواده و خیاطی دایر است که در این کلاسها مربیان بسیجی حوزه امام حسین(ع) به تدریس و آموزش مشغولند.

فرمانده حوزه امام حسین(ع) بیدخت افزود: مدارس این روستا برای تشکیل کلاس می توانست مورد استفاده قرار گیرد که متاسفانه آموزش و پرورش همکاری لازم را در خصوص تحویل کلاسها به بسیج سازندگی نداشت.