علیزاده المپیکی نشد/ فرنگی کاران ایران به مقام سوم جهان رسیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در روز پایانی رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان و گزینشی المپیک 2012 لندن که از روز دوشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز شده است، فرشاد علیزاده نماینده وزن 74 کیلوگرم کشورمان سهمیه حضور در المپیک را از دست داد.

با ناکامی علیزاده در راهیابی به دیدار رده بندی وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، تیم کشتی فرنگی ایران پس از کشورهای روسیه و ترکیه به مقام سوم این رقابت‌ها بسنده کرد. تیم ایران در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان سه سهمیه ورودی المپیک لندن را نیز بدست آورد.

در روز پایانی این مسابقات علیزاده پس از استراحت در دور نخست در دور دوم مقابل "راجبیر چیکارا" از هند در دو تایم با نتیجه یک بر صفر و 3 بر صفر به پیروزی رسید. وی در دور سوم مقابل "یانگ ژاینگ چانگ" از چین در سه تایم با نتیجه صفر بر 2، یک بر صفر و یک بر صفر به پیروزی رسید.

علیزاده در مرحله یک چهارم نهایی رقابت در وزن 74 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان مقابل "رومن ولاسوف" از روسیه با نتیجه مشابه یک بر صفر شکست خورد. با توجه به حضور این کشتی گیر روس در دیدار فینال علیزاده به گروه بازنده‌ها رفت اما در این مرحله مقابل حریف سوئدی خود در سه تایم شکست خورد و سهمیه حضور در المپیک لندن را از دست داد.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران در مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان توسط امید نوروزی و سعید عبدولی در اوزان 60 و 66 کیلوگرم صاحب دو مدال طلا شد و بشیر باباجان‌زاده در وزن 120 کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. این نتایج در حالی رقم خورد که قاسم رضایی و محسن حاجی‌پور نمایندگان اوزان 96 و 55 کیلوگرم کشورمان به قرعه رژیم اشغالگر قدس برخورد کرده بودند و حبیب الله اخلاقی در وزن 84 کیلوگرم با ناداوری از دور رقابت‌ها کنار رفت.