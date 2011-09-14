فعالیتهای هنری با رویکرد اقتصادی زمینه ساز توسعه است

سردار حسینعلی یوسفعلیزاده در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنایع دستی اکو در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه کار ارزشمند و بی نظیری است زیرا فعالیتهای فرهنگی و هنری با رویکرد اقتصادی زمینه ساز پیشرفت و توسعه می شود.

وی ظرفیت حضور غرفه داران در نمایشگاه را بسیار خوب و عالی ارزیابی کرد.

سردار یوسفعلیزاده حجم حضور هنرمندان استان و تنوع کار صنایع هنری که از استانهای کشور در نمایشگاه ارائه شده را مطلوب و مثبت ارزیابی کرد.

وی بیان کرد: غرفه هایی که از صنایع دستی خراسان شمالی ایجاد شده به نسبت سایر استانها به ویژه به نسبت کشورهای همسایه خیلی فراتر است.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی در ادامه اظهارداشت: در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای صنایع دستی و ظرفیتهای هنری هر منطقه به خوبی ارائه شده که زمینه ای مناسب برای آشنایی با این ظرفیتهاست.

سردار یوسفعلیزاده با اشاره به اینکه در یک ارزیابی نسبی نمره خراسان شمالی را نسبت به دیگر استانهای کشور به دلیل حجم و کیفیت شرکت، برتر می دانم، اذعان داشت: این امر نسبت به کشورهای عضو اکو، هم به لحاظ سطح کمی و کیفی امتیاز بالاتر و بهتری دارد.

وی یکی از راه های آشنایی و ارتباط کشورها با یکدیگر را از طریق آشنایی با تاریخ، آداب، ذوق، هنر و صنایع دستی آن ملتها دانست و بیان کرد: برگزاری این نمایشگاه در تبادل و تعاملات فرهنگی نقش موثری دارد.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی حضور پر شور و بی نظیر مردم در نمایشگاه را نشان از حسن علاقه مندی و کنجکاوی مردم نسبت به موضوعات تاریخی، فرهنگی و هنری برشمرد.

سردار یوسفعلیزاده زمان و مکان برگزاری نمایشگاه را یکی از نقاط مثبت مورد ارزیابی نمایشگاه دانست و افزود: انتخاب منطقه گردشگری بش قارداش، در جذب گردشگران و بازدیدکنندگان به این رخداد بزرگ فرهنگی، یک حسن انتخاب است.

سردار یوسفعلیزاده برنامه های جنبی نمایشگاه اعم از برپایی سیاه چادر ها، عصرهای فرهنگی، کشتی باچوخه و ... را یک نقطه قوت دانست.

سردار یوسفعلیزاده فرهنگ ایثار و شهادت را به عنوان یکی از ظرفیتهای خوب و ارزشی کشور دانست و تصریح کرد: آشنایی با ظرفیتها و دستاوردهای انقلاب در ایجاد روابط بین ملتهای مسلمان و همسایه تاثیر بسزایی دارد.

نمایشگاه بین المللی صنایع دستی کشورهای عضو اکو در استان خراسان شمالی از 20 شهریور به مدت یک هفته در بوستان ملی بش قارداش بجنورد دایر است.