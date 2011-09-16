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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

سعدی در گفتگو با مهر:

"راه نجات" برای نمایش عمومی دوبله می شود

"راه نجات" برای نمایش عمومی دوبله می شود

تهیه کننده "راه نجات" ساخته راما قویدل، از دوبله این فیلم برای نمایش عمومی خبر داد.

سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مراحل قنی این فیلم به تازگی به پایان رسیده است و با برنامه ریزهای انجام شده به زودی دوبله کار به مدیریت ناصر طهماسب انجام خواهد شد.

وی درباره حضور جشنواره ای و یا نمایش عمومی "راه نجات"، شبکه سحر را تصمیم گیر اصلی دانست.

گفتنی است  فیلمبرداری "راه نجات" در جنوب لبنان در منطقه صور انجام شده و انتخاب بازیگران به عهده مهسا کرامتی بوده که در آن بازیگران سوریه و لبنان به ایفای نقش پرداخته‌اند و از میان آنها می‌توان به نادین سلامه، امانه والی و ... اشاره کرد.

این فیلم داستان مها، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه است. بین مها و بچه‌های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد که لحظه‌های شیرینی را در مسیر داستان رقم می‌زند، اما یک حادثه باعث می‌شود مها حافظه‌اش را از دست بدهد و ...

فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی نوشته و قویدل آن را بازنویسی کرده است. عوامل این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، صدابردار: خسرو کیوانمهر، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، انتخاب بازیگر و بازیگردان: مهسا کرامتی، مدیر تولید: وحید معدنی، برنامه‌ریز: فواد چاومه، دستیار کارگردان: امیر جاوید نیک، منشی صحنه: الهام اخوان، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، مشاور کارگردان و مسئول گویش بازیگران و مشاور صحنه: عبدالله عبدالرح و تهیه کننده: سعید سعدی.

کد مطلب 1408066

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