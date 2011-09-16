"راه نجات" برای نمایش عمومی دوبله می شود

سعید سعدی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: مراحل قنی این فیلم به تازگی به پایان رسیده است و با برنامه ریزهای انجام شده به زودی دوبله کار به مدیریت ناصر طهماسب انجام خواهد شد.

وی درباره حضور جشنواره ای و یا نمایش عمومی "راه نجات"، شبکه سحر را تصمیم گیر اصلی دانست.

گفتنی است فیلمبرداری "راه نجات" در جنوب لبنان در منطقه صور انجام شده و انتخاب بازیگران به عهده مهسا کرامتی بوده که در آن بازیگران سوریه و لبنان به ایفای نقش پرداخته‌اند و از میان آنها می‌توان به نادین سلامه، امانه والی و ... اشاره کرد.

این فیلم داستان مها، مربی مهربان و دلسوز پرورشگاه بهشت در غزه است. بین مها و بچه‌های پرورشگاه ارتباط عاطفی عمیقی وجود دارد که لحظه‌های شیرینی را در مسیر داستان رقم می‌زند، اما یک حادثه باعث می‌شود مها حافظه‌اش را از دست بدهد و ...

فیلمنامه این فیلم را فاطمه میرغیاثی نوشته و قویدل آن را بازنویسی کرده است. عوامل این پروژه عبارتند از مدیر فیلمبرداری: محسن فلاحی، صدابردار: خسرو کیوانمهر، طراح چهره پردازی: مهری شیرازی، طراح صحنه و لباس: حسن روح پروری، انتخاب بازیگر و بازیگردان: مهسا کرامتی، مدیر تولید: وحید معدنی، برنامه‌ریز: فواد چاومه، دستیار کارگردان: امیر جاوید نیک، منشی صحنه: الهام اخوان، جلوه‌های ویژه: رضا ترکمان، مشاور کارگردان و مسئول گویش بازیگران و مشاور صحنه: عبدالله عبدالرح و تهیه کننده: سعید سعدی.