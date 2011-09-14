بازتاب رسانه ای سفر اردوغان به مصر/ از تمجیدهای اعراب تا نگرانی های تل آویو

"رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه روز گذشته به عنوان میهمان ویژه وزیران امور خارجه کشورهای عربی در نشست عادی اتحادیه عرب در مصر به ایراد سخن پرداخت.

سخنان اردوغان در رسانه های منطقه و جهان بازتاب داشت، روزنامه "اسرائیل تودی" در مقاله ای با توجه به بالا گرفتن تنشها در روابط تل آویو- آنکارا و تحولات منطقه و افزایش نارضایتی صهیونیستها از عملکرد سیاسی و اقتصادی مقامات اسرائیلی نوشت : بهار عربی نشان داد که آمریکا تنها حامی اسرائیل بود و هر روز به شمار افرادی که به قطار شناسایی کشور مستقل فلسطین می پیوندند افزوده می شود و اسرائیل بیش از همیشه در جهان منزوی شده است.

پایگاه اینترنتی winnipegfreepress نیز در گزارشی نوشت : نگرانی های بسیاری درباره مناقشات خاورمیانه و انزوای بیشتر اسرائیل در منطقه وجود دارد و ترکیه هم اکنون به عنوان یک بازیکن اصلی در معادلات منطقه در نظر گرفته می شود.

هفته نامه آلمانی اشپیگل نیز با اشاره به حمایت بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی از سیاستهای آنکارا در قبال تل آویو به انتقاد غربی ها از سیاستهای ضد اسرائیلی ترکیه پرداخت.

این هفته نامه آلمانی در ادامه به حمایت اردوغان از تصمیم فلسطین برای ارائه طرح شناسایی کشور مستقل فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تهدیدهای آمریکا درباره وتوی این قطعنامه در شورای امنیت اشاره کرد و نوشت: تهدیدهای ایالات متحده در حالی است که ترکیه در قاهره تشکل کشور مستقل فلسطین را یک وظیفه خوانده نه یک گزینه.

اشپیگل با اشاره به تلاشهای بسیار ترکها برای نشان دادن چهره سازنده و پشتیبان خود در دنیای عرب نوشت: اردوغان با انجام این سفر در پی فراهم آوردن تهدیدهای جدید علیه رژیم صهیونیستی بود و در آن هشدارهایی را درباره بی توجهی به اعتبار ترکیه مطرح کرد.

روزنامه نیویورک تایمز نیز از اردوغان به عنوان "ستاره منطقه" یاد کرد که با سفر خود به مصر، لیبی و تونس درصدد تقویت چهره خود در میان کشورهای عربی و شمال آفریقا بود.

روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال نیز با اشاره به استقبال گرم وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب از اردوغان نوشت : نخست وزیر ترکیه زمانی به مصر سفر کرده که اعراب به دلیل رویکرد سختگیرانه آنکارا در قبال تل آویو، وی را الگوی خود می دانند.

شبکه های عربی از جمله بی بی سی عربی، الجزیره و العربیه که همگی رویکرد خصمانه ای علیه سوریه اتخاذ کرده و موضع هماهنگی در این زمینه به ویژه از نظر پخش خبرها و عکسها و فیلمهای غیر مستند و مشکوک از حوادث سوریه در پیش گرفته اند، با توجه به سفر اردوغان به مصر از نخست وزیر ترکیه به عنوان نماد دموکراسی و آزادیخواهی یاد کرده و وی را به عنوان متحد تمام اعراب خواندند.

این شبکه های عرب زبان در گزارشهای خود بارها از گسترش روابط ترکیه و کشورهای عربی خبر داده و اظهارات نخست وزیر ترکیه را درباره لزوم پایان دادن به محاصره غزه برجسته کردند.