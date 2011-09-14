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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

ایوبی:

مسابقات فرهنگی اکو در شش رشته پیگیری می شود

مسابقات فرهنگی اکو در شش رشته پیگیری می شود

بجنورد - خبرگزاری مهر: رئیس موسسه فرهنگی اکو گفت: مسابقات فرهنگی و هنری کشورهای عضو اکو در شش رشته هنری هرساله پیگیری می شود.

حجت الله ایوبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مسابقات در رشته های گرافیک، نقاشی، نگارگری، خوشنویسی،  عکس، نگار چوبی در کشورهای عضو اکو و برخی کشورهای دیگر منطقه ای برگزار می شود.

وی اضافه کرد: فراخوان برای مسابقات گرافیک و عکس اعلام شده و این مسابقات نیز در کشور تاجیگستان پیگیری خواهد شد.

رئیس موسسه فرهنگی اکو افزود: در مسابقات فرهنگی کشورهای عضو اکو برخی دیگر از کشورهایی که از لحاظ فرهنگی احساس قرابت با کشورهای اکو می کنند نیز شرکت دارند.

وی اظهارداشت: گرجستان از جمله کشورهایی است که عضو کشورهای اکو نبوده ولی در رویدادهای فرهنگی کشورهای عضو از جمله مسابقات فرهنگی و هنری و  نمایشگاه صنایع دستی در استان خراسان شمالی شرکت کرد.

ایوبی افزود: مشکلی برای حضور کشورهای خارج از اکو در مسابقات فرهنکی و هنری و نمایشگاه صنایع دستی وجود ندارد و کشورهای اکو از کشورهای خارج از عضو نیز استقبال می کنند. 

نخستین نمایشگاه صنایع دستی کشورهای عضو اکو بیستم شهریورماه  با حضور رئیس جمهور در بجنورد دایر شد و تا 26 همین ماه در بوستان ملی بش قارداش برپاست.

کد مطلب 1408074

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