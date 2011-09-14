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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

چگنی خبر داد:

16 هزار شغل در لرستان ایجاد شد

16 هزار شغل در لرستان ایجاد شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استانداری لرستان از ایجاد بیش از 16 هزار شغل در این استان خبر داد.

علی هادی چگنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سهم اشتغال استان لرستان در سالجاری اظهار داشت: سهم اشتغال لرستان در سالجاری 54 هزار شغل است.

وی با بیان اینکه سال گذشته تعهد استان لرستان در زمینه ایجاد اشتغال 23 هزار شغل بوده است، بیان داشت: این در حالیست که میزان اشتغال تحقق یافته در لرستان در سال گذشته بیش از 27 هزار شغل بوده است.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان ابراز امیدواری کرد که میزان اشتغال استان لرستان در سالجاری بیش از تعهد استان باشد.

چگنی بیان داشت: در پنج ماه نخست سالجاری بیش از 16 هزار شغل در استان لرستان ایجاد شده است.

کد مطلب 1408078

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