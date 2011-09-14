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۲۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۶:۴۷

مرادیان خبر داد:

ارائه وام تغذیه به دانشجویان کم بضاعت در سال تحصیلی جدید

ارائه وام تغذیه به دانشجویان کم بضاعت در سال تحصیلی جدید

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ارایه وام تغذیه به دانشجویانی که از توان مالی کافی برخوردار نیستند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان مرادیان کوچک سرایی با بیان اینکه امسال نرخ ژتون غذای دانشجویی به صورت شناور بین 290 تا 485 تومان است، گفت: بسته به نوع غذای ارایه شده به دانشجویان نرخ ژتون ها بین این 2 رقم از دانشجو دریافت می‌شود.

وی افزود: بر این اساس دانشجویان بی بضاعت می‌توانند 100 درصد قیمت نرخ ژتون غذای خود را در قالب وام تغذیه پرداخت کنند و همچنین برای دانشجویان کم بضاعت نیز این امکان وجود دارد که 50 درصد نرخ ژتون غذایی خود را در قالب وام بپردازند.
 
رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطر نشان کرد: نحوه پرداخت وام تغذیه مانند وام شهریه است و دانشجویان می توانند پس از فراغت از تحصیل وام مربوطه را پرداخت کنند.
 
وی گفت: تشخیص دانشجویان کم بضاعت و بی بضاعت مالی برای دریافت وام تغذیه با معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها است.
کد مطلب 1408081

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